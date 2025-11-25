“Ci siamo rispettati: lei è il sole”, confessa il pilota 36enne sulla cantante romana 35enne

Stanno insieme da più di tre anni, lei gli è stata accanto nel periodo complesso della squalifica per doping

Andrea Iannone lo chiarisce subito: “Lei aveva questa relazione, quindi si è lasciata”. Svela il primo incontro con Elodie al compleanno di un amico comune in Puglia. Il loro è stato amore a prima vista. Prima la cantante romana era fidanzata con Marracash: la loro relazione è iniziata nel 2019 e si è conclusa nel 2021. Il 36enne, ospite di Andrea Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT, parla del rapporto con la 36enne, che va avanti da più di tre anni.

''Lei aveva questa relazione'': Andrea Iannone svela il primo incontro con Elodie al compleanno di un amico

Si sono incontrati quando il pilota era bloccato nella sua professione a causa della squalifica per doping. “Ci siamo conosciuti quando io ero fermo, in Puglia, a un compleanno di un amico in comune. Ci siamo fidanzati subito. Ci supportiamo tanto, mi riempie di felicità”, svela Andrea. “Via via lei aveva questa relazione quindi si è prima lasciata. Non è mai successo niente e ci siamo sempre rispettati. Elodie è bellissima e ha tantissimi pregi, è una persona stupenda umanamente. Quando ci siamo resi conto che la cosa stava diventando seria? Subito, è successo e poi al compleanno in Sardegna di Diletta (Leotta, ndr) ci siamo fidanzati”, precisa.

Il 36enne, ospite di Andrea Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT, parla del rapporto con la 36enne, che va avanti da più di tre anni

“In un momento complesso lei è stata l'alba, l'arrivo del sole. Elo è stata fondamentale, è stata una figura importante. Ci siamo incastrati bene”, prosegue Iannone. E aggiunge: “Non è facile trovare una persona con cui condividere momenti. Non mi sono mai lasciato con una fidanzata in malo modo, forse solo con la prima perché ero stron*o. Ero giovanissimo, in giro per il mondo e l'ho fatta soffrire. Sono stato male per come mi sono comportato, per il senso di colpa. Mi sono sempre preso cura delle relazioni successive. Elodie mi supporta in una maniera sconfinata, è una persona che mi ha dato tanto supporto emotivo”.

Andrea è orgoglioso di Elodie e del suo successo: “Quando sono andato a vederla al San Siro, ero dietro al palco con lei, ci siamo dati un bacio e quando sono sceso giù, vedendo la gente, mi sono emozionato. So quanto lavora, quanto si impegna, quanto era stressata”.

lei gli è stata accanto nel periodo complesso della squalifica per doping

Il centauro è irritato da chi calpesta la loro privacy, però: “A Milano ci siamo poco, ma c'è sempre qualcuno col telefonino che ci riprende. Siamo in un ristorante a cena, sei al tavolo come persone normali, quelli del tavolo dietro ti scattano foto o fanno video mentre stai mangiando e ti trovi sui social. Ma se io non voglio far sapere che sono qui? Quella cosa ci fai l'abitudine, ma non è bello, è violazione della privacy. A volte fai un giro in discoteca, ti fanno il video, e solo perché eri in disco, trovi i titoloni: ‘Ubriachi’, ‘Rissa’. Allora a quel punto ne fai a meno".