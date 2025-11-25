''A parte i primi tempi non è stata una bella storia, no'': Filippo Magnini contro l’ex fidanzata Federica Pellegrini, lei replica

Lo sportivo 43enne, ora sposato con Giorgia Palmas, non la definisce una storia importante

Che non si siano lasciati bene è ormai cosa nota. La ruggine tra i due, però, non si è ancora ‘dissolta’. Filippo Magnini a Belve va contro l’ex fidanzata Federica Pellegrini. Quando Francesca Fagnani gli chiede del loro legame, iniziato nel 2011 e finito nel 2017, lo sportivo 43enne, ora sposato con Giorgia Palmas, perentorio sottolinea: “A parte i primi tempi, non è stata una bella storia, no”. La Divina, 37 anni, unita in matrimonio col cugino di Magnini, Matteo Giunta, replica dalle pagine de La Stampa: “Mi viene da ridere”.

“E’ stato un amore importante?”, gli domanda la conduttrice riguardo alla relazione con Federica. L’ex campione di nuoto non ha dubbi: “Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non c'è stato tanto rispetto nei miei confronti: a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia, no, non mi ha lasciato un bel ricordo. Lei non si è rivelata la persona che pensavo”.

La Pellegrini, contattata dal quotidiano, non si fa pregare. La risposta alle affermazioni dell’ex arriva ed è glaciale: “Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”. Non aggiunge altro. Ma gli animi dei due rimangono distanti: l’acredine è ancora viva.