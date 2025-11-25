Pamela Camassa vola in Turchia col nuovo fidanzato e ufficializza il legame sul social: le foto

Lui sarebbe Stefano Russo, l’uomo con cui è stata paparazzata mentre lo baciava da Chi

Filippo Bisciglia ha detto che mai e poi mai parlerà della fine del loro amore, durato 17 anni. Il 48enne e lei, 41 anni, hanno annunciato l’addio lo scorso 29 settembre. Pamela Camassa finora ha fatto lo stesso. Anzi, ha già voltato definitivamente pagina. La showgirl vola in Turchia e sul suo profilo Instagram pubblica le foto della vacanza a Istambul e in Cappadocia. Con lei c’è il nuovo fidanzato: ufficializza così il legame sul social.

Pamela anche nelle sue Storie si fa vedere felice e rilassata. In uno scatto, che è anche un brevissimo reel, abbraccia un uomo. Lui, stando a quando scritto da Chi, sarebbe Stefano Russo, l’uomo con cui è stata paparazzata proprio dal settimanale: i due si baciavano.

Stefano lavorerebbe nel circolo romano The Fox. Il giornale aveva scritto: “Gli amici della showgirl raccontano che Pamela frequenta da qualche settimana il circolo. Inizialmente sembrava un semplice passatempo sportivo. Poi sono arrivate le prime voci, i primi gesti che parlano più di mille conferme”.

La Camassa, avrebbe pure confermato la nuova frequentazione anche a Gabriele Parpiglia. Gli avrebbe rivelato: “Ci stiamo frequentando, si ricomincia con un nuovo capitolo di vita”. Stando agli scatti condivisi parrebbe proprio così…