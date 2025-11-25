''I miei maschi'': Roberta Morise festeggia il compleanno del marito Enrico Bartolini, le foto con lui e i due figli

Il famoso chef compie 46 anni, la conduttrice insieme a Gianmaria e Geremia lo celebra

La festa in famiglia all’Albereta Relais & Chateaux, che ospita L’Aurum, ristorante fine dining del cuoco

E’ una festa in famiglia bellissima. “I miei maschi”, scrive fiera Roberta Morise, già tornata in splendida forma dopo il secondo parto. La conduttrice festeggia il compleanno del marito Enrico Bartolini. Sul social pubblica le foto con lui e i due figli, il primo nato il 24 maggio 2024, il secondo venuto al mondo lo scorso 3 novembre.

Il famoso chef compie 46 anni, la conduttrice insieme a Gianmaria e Geremia lo celebra all’Albereta Relais & Chateaux, che ospita L’Aurum, ristorante fine dining del cuoco. Bartolini, che dall’ex moglie ha avuto altri tre figli, sorride davanti alle due torte. Una con sopra, però, scritto 'Gianmaria'. Nello scatto con i dolci il piccolino non c’è: compare solo il primogenito della calabrese. Roberta si fa ammirare poco dopo col neonato tra le braccia.

La 39enne tiene in braccio Geremia, nato lo scorso 3 novembre

Al momento il primogenito Gianmaria soffre di gelosia nei confronti del fratellino, forse è per questa ragione che una delle torte sul tavolo è dedicata a lui

Per Roberta ed Enrico questo sarà un Natale importante, il primo in quattro. Come confessato in tv, a La Volta Buona, GianMaria al momento è abbastanza geloso del fratellino appena venuto al mondo. “Non è ancora molto felice. E’ molto gelosetto per il momento. Diciamo che Gianmaria essendo piccolino è sempre stato al centro dell’attenzione, continua ad esserlo però le attenzioni di mamma adesso sono divise, un po’ all’uno e un po’ all’altro. Lui giustamente questa cosa ancora deve capirla”, ha spiegato la 39enne. Lei e il marito stanno lavorando per far tornare la completa armonia tra le quattro mura. Forse è anche per questo che una delle torte sul tavolo ha sopra il nome del bambino...