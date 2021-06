Cindy Crawford invidiosa della figlia di 19 anni: il motivo

Cindy Crawford è stata considerata per anni una delle donne più belle del mondo. E’ una delle supermodel che tra gli anni ’80 e ’90 ha spopolato sulle passerelle di Milano, New York e Parigi. Oggi ha 55 anni, è ancora bellissima, ma ha ammesso di provare una certa invidia verso sua figlia, che di anni ne ha 19. Il motivo? Vorrebbe avere i capelli che aveva da giovane, che sono proprio come quelli che ha oggi Kaia. Parlando durante un’intervista rilasciata al ‘Wall Strett Journal’, ha spiegato: “Per me al momento la nota dolente sono i capelli. Come donna, sai che arriveranno le rughe e che i tuoi capelli diventeranno bianchi, ma nessuno parla di come anche i capelli invecchiano. Quando guardo ai capelli di mia figlia di 19enne dico: ‘Hai i miei vecchi capelli, ridammeli’”.

La diva della moda ha poi raccontato di affrontare l’invecchiamento e il passare del tempo come può. Una cosa che le piace molto fare sono i bagni rilassanti nella jacuzzi. “La nostra jacuzzi è all’aperto, e io sono molto fortunata perché vivo sull’oceano. Di solito faccio due bagni: uno alle 6.30 del mattino, è il bagno della gratitudine, sono da sola e sento gli uccellini cantare”, ha affermato al quotidiano americano. “Poi ne faccio un altro la sera prima di cena insieme a mio marito (Rande Gaber, ndr), è un momento che abbiamo per chiacchierare e goderci il tramonto. Io sono Pesci, e l’acqua calda fa per me. Mi ristora. E penso che una jacuzzi possa anche ammortizzare il suo costo perché è una terapia”, ha aggiunto.

