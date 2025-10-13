Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne genitori bis: ecco come si chiama il loro secondo figlio

La 35enne e il 29enne annunciano sul social l’arrivo della cicogna: il piccolo è nato l’11 ottobre

Insieme dal 2019, nel 2022 sono diventati genitori di Maria Vittoria: si sono sposati nel 2024

Annunciano sul social, con un breve video, l’arrivo della cicogna: nel filmato stringono la mano teneramente al neonato. Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne sono genitori bis: il loro secondo figlio si chiama Leonardo Maria, è nato l’11 ottobre.

"Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi", scrivono l'ex tronista, 29 anni, e l'ex corteggiatrice, 35 anni. Insieme dal 2019, quando si sono scelti nel dating show di Maria De Filippi, nel 2022 sono diventati genitori di Maria Vittoria. I due si sono sposati nel 2024. Lo scorso maggio avevano annunciato la nuova dolce attesa, fortemente desiderata.

Ospiti a Verissimo a dicembre dello scorso anno, avevano condiviso la gioia per il matrimonio, celebrato a Nola il 30 novembre 2024. “Non ho mai pianto così tanto, nemmeno quando è nata mia figlia", aveva spiegato la Dionigi. E aveva aggiunto: "La notte prima del matrimonio non ho dormito per l'ansia, poi, quando l'ho visto così emozionato all'altare, ho pensato: 'Mi ama veramente’".

La coppia si era detta pronta all’arrivo di un altro bebè: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa”. Ora il maschietto è arrivato e loro sono al settimo cielo.