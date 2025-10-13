Morte Cesare Paciotti, la domestica lo avrebbe trovato a terra accanto al letto: la ricostruzione

Il famoso stilista sarebbe deceduto a causa di un malore improvviso

A trovarlo disteso nella sua stanza sarebbe stata la domestica

Si è spento a 69 anni a Civitanova Alta, era amatissimo da celebrità italiane e internazionali

Dopo la notizia della morte dello stilista Cesare Paciotti, 69 anni, emergono nuovi dettagli sulla causa del decesso.

A riportarli è il Corriere Adriatico. Paciotti sarebbe morto improvvisamente a causa di un malore che lo avrebbe colto nella sua villa di campagna a Civitanova Alta, in contrada Cavallino.

L’imprenditore sarebbe stato trovato a terra accanto al letto da un’assistente domestica, che sotto choc avrebbe subito allertato i soccorsi. I sanitari del 118 sarebbero arrivati in pochi minuti, ma nonostante i tentativi di rianimazione non ci sarebbe stato nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere.

La notizia ha scosso profondamente il mondo della moda, ma anche la comunità di Civitanova, dove Paciotti era molto conosciuto. I funerali si terranno martedì mattina nella chiesa di San Pietro, in piazza XX Settembre.

Cesare Paciotti è stato una figura di primo piano nel mondo della moda per aver trasformato un piccolo laboratorio artigianale di calzature a Civitanova Marche in un marchio globale, diventando uno dei simboli più riconoscibili del Made in Italy.

Era amato dai vip e dalle celebrità per il suo stile audace: tacchi stiletto, scarpe femminili sexy e l’iconico logo a forma di pugnale sono diventati marchi di fabbrica che conferivano carattere e un’allure rock alle sue creazioni.

La sua clientela includeva stelle internazionali: Beyoncé, Kim Kardashian, Paris Hilton, Eva Longoria, Bar Refaeli, ma anche giovani artisti italiani come Elodie e Blanco, che hanno scelto le sue creazioni per apparizioni pubbliche importanti. Infinito anche l’elenco di star della tv che adoravano i suoi modelli, a partire da Simona Ventura.