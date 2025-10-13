''Ci sono caduti tutti'': Lorella Cuccarini spiega come ha nascosto la sua gravidanza gemellare facendo cambiare le coreografie del musical

La showgirl 60enne ha ricordato quando scoprì di aspettare due gemelli alla vigilia di un importante debutto

Doveva tornare in scena con ‘Grease’ ed erano già stati venduti 100.000 biglietti

Chiede alla ginecologa e alla coreografa di aiutarla, tenendo nascosta la notizia a tutti gli altri

Lorella Cuccarini ha raccontato di quando nascose a tutta la produzione del musical “Grease” che era incinta di due gemelli.

Era la fine degli anni ’90 quando la showgirl, oggi 60enne, scoprì di essere incinta. Gravidanza gemellare. Peccato che mancasse pochissimo al debutto della terza stagione dello spettacolo teatrale che stava ricevendo enorme successo.

Ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, ha affermato che in fatto di dolce attesa, lei e il marito Silvio Capitta – che insieme hanno 4 figli - non hanno mai programmato nulla. Si è affidata al caso.

“Se avessi programmato certamente non sarebbero arrivati i gemelli a un mese dal terzo anno di ‘Grease’ con 100.000 biglietti già venduti. Mettiti nei panni dei produttori…”, ha detto.

Fece in modo di far rimanere tutto segreto: “Non l’hanno saputo perché non l’ho detto a nessuno. Lo dissi solo all’assistente coreografa perché era una mia carissima amica e sapevo di potermi fidare perché dovevo cambiare tutte le coreografie visto che era tutto un salta-salta, che per una gravidanza gemellare…”.

C’era un po’ di superstizione nella scelta di tenere tutto per sé: “Non lo volevo dire perché la gravidanza gemellare è una gravidanza a rischio. La mia ginecologa alla prima ecografia mi disse: ‘Mi raccomando questi primi due mesi si riposi, si metta a letto’. L’ho guardata e le ho detto: ‘Ma lei lo sa che io tra un mese debutto a teatro?’. Mi disse che non era possibile, ma io non avevo altre possibilità. Le chiesi di aiutarmi ad andare in scena senza mettere a rischio i bambini ma facendo lo spettacolo. Lei mi disse di evitare tutte quelle cose come i salti che potevano compromettere la gravidanza”.

Lorella insieme alla figlia Chiara Capitta, nata nel 2000

Tutte le sere prima di andare in scena si faceva una puntura. Le coreografie furono modificate: “Dissi che avevo delle infiammazioni. Tutti ci sono caduti, nessuno l’ha saputo”.

“A distanza di tre o quattro mesi è uscita fuori la notizia che ero incinta, visto che i gancini iniziavano ad allargarsi… ma che fossero gemelli non lo sapeva nessuno”, ha concluso.

I gemelli Chiara e Giorgio sono nati il 2 maggio 2000.