Allo scoperto! Matteo Berrettini e l’ex ballerina di 'Amici' Vanessa Bellini ufficializzano l’amore con un selfie: guarda

Il tennista romano e la ballerina professionista hanno condiviso la prima foto insieme

Sul social un selfie scattato in ascensore e pubblicato da lei

I due sarebbero insieme da qualche mese, ma avrebbero messo l’acceleratore sulla relazione

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sono usciti ufficialmente allo scoperto. Hanno deciso di condividere con i fan la loro prima foto insieme. Si tratta di un selfie in ascensore, pubblicato da lei sul proprio profilo Instagram.

Nello scatto il tennista 29enne sorride accanto alla ballerina in un momento di vita quotidiana. E’ lui che fa clic con il telefono davanti allo specchio della cabina.

L’immagine è comparsa all’interno di un carosello che Vanessa ha postato in occasione del suo 22esimo compleanno. “Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!”, ha scritto nella didascalia.

Matteo Berrettini, 29 anni, insieme a Vanessa Bellini, 22: questo è il loro primo selfie insieme che 'ufficializza' la loro storia

Qualche settimana fa sempre sul profilo social di Vanessa era comparso qualche indizio della relazione: una foto in cui si intravedeva una figura di spalle su una spiaggia al tramonto, riconoscibile dai tatuaggi. I “sospetti” quindi già c’erano.

La storia tra Matteo e Vanessa, secondo quanto avrebbe raccontato Jessica Bellini, sorella maggiore della ballerina, sarebbe nata lo scorso giugno. “Si sono conosciuti a Torino, al concerto di Marracash”, avrebbe rivelato la ragazza a DiPiù Tv. “È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi. Poi sono andati velocissimi, presi l’una per l’altro, al punto che mia sorella ha voluto presentarcelo quasi subito”.

Il bel romano - sex symbol internazionale, che ha avuto anche una storia con l’ex velina Melissa Satta - avrebbe conosciuto la famiglia Bellini a Novara.

Vanessa, classe 2003, è una ballerina professionista. Ha partecipato ad ‘Amici’ nel 2022, scelta da Emanuel Lo nonostante fosse uscita in una sfida. Da allora ha lavorato con nomi importanti della musica italiana come Elodie, Gué Pequeno, Rose Villain e Marracash.