''Io accusata di essere rimasta in vacanza invece che commemorare Pippo Baudo'': Enrica Bonaccorti, situazione paradossale dopo la scoperta del tumore

Il volto tv e scrittrice ha rivelato pochi giorni fa di aver scoperto da poco di avere un tumore

Si è chiusa nel silenzio durante l’estate, non ha risposto neppure agli amici più cari

Ora è tornata a parlare via social e ha raccontato la paradossale accusa ricevuta

Enrica Bonaccorti è tornata a farsi sentire via social dopo aver rivelato di aver scoperto, poco più di quattro mesi fa, di avere un tumore al pancreas.

Il raffinato e sempre elegante volto tv, 75 anni, in un post su Instagram ha voluto ringraziare tutti per l’affetto ricevuto da quando ha reso pubblica la sua diagnosi.

Nel messaggio però ha anche raccontato che la scorsa estate, mentre viveva un periodo comprensibilmente molto difficile, si è vista anche accusare di non aver partecipato alle commemorazioni per Pippo Baudo, il noto conduttore scomparso ad agosto, che lei conosceva bene.

L'elegante Enrica Bonaccorti, 75 anni, in una foto di qualche tempo fa

Qualcuno ha insinuato addirittura che si fosse sottratta per rimanere in vacanza. Nulla di più lontano dalla realtà, ovviamente.

“Mi avete stravolta con il vostro affetto!! vorrei abbracciarvi tutti, dirvi grazie uno per uno, conoscere anche quelli che non conosco e che mi danno tanta forza con le parole più affettuose che potessi immaginare!”, ha scritto.

“Ho risposto e continuerò a rispondere a quanti più posso, ringraziandovi perché ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e l’ho detto”, ha aggiunto.

“Intanto mi sono liberata del senso di colpa di non rispondere più a nessuno, di essere scomparsa anche coi più cari amici che hanno pensato che ce l’avessi con loro, o con il pubblico che mi accusava di non aver partecipato neppure al ricordo di Pippo Baudo e di essere rimasta in vacanza! Altro che vacanza…”, ha sottolineato con una nota amara. Ovviamente la sua assenza alla camera ardente era dovuta al momento più che delicato.

“E poi sono abituata alla sincerità, sono a disagio altrimenti.. Dai vostri messaggi ho capito da quanto bene sono circondata e anche da quanti hanno attraversato lo stesso momento. Grazie per aver condiviso la vostra esperienza, anche questo mi ha dato forza e speranza, ho fatto bene ad aprirmi come tanti mi avete detto, grazie anche per questo. Spero di potervi dare notizie belle appena ci saranno, in ogni caso non mi nasconderò più. Vi abbraccio forte forte”, ha quindi concluso.