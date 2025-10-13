''Avevo bisogno di essere presa sul serio'': Victoria Beckham spiega perché ha rimosso gli impianti al seno per tornare 'naturale'

La stilista, ex Spice Girl, 51 anni, non ha più gli impianti mammari

Ha raccontato perché ad un certo punto ha deciso di toglierli e chi l’ha supportata

E’ accaduto durante la transizione da cantante a designer

Victoria Beckham ha parlato della sua decisione di rimuovere gli impianti al seno, spiegando il motivo dietro questa scelta e anche chi l’ha supportata durante il percorso.

“In realtà non so dove siano finite quelle te**e, ma sono sparite. E’ nato tutto sicuramente dalla collaborazione con Roland (Mouret, designer francese, ndr). E’ davvero fantastico e oggi non avrei una carriera se non fosse per lui”, ha raccontato la stilista al The Sun.

Beckham, 51 anni, ha spiegato che la decisione è nata da “un bisogno di essere presa più sul serio e dal fatto che non sapeva chi fosse realmente”. Ha aggiunto: “E quindi penso che sia stato Roland a incoraggiarmi a essere semplicemente me stessa, senza sentire il bisogno di essere quella persona. Di moderare tutto”.

Victoria Beckham, 51 anni, in una foto con la figlia Harper Seven, 14: ha rimosso gli impianti al seno nel 2004

Secondo l’ex Spice Girl, questo cambiamento le ha permesso di “mostrarsi attraverso (le mie collezioni di moda, ndr)”. Beckham ha lanciato il suo omonimo brand nel 2008 e, nella nuova docuserie Netflix intitolata proprio “Victoria Beckham” attribuisce al Mouret un ruolo chiave nella sua transizione dal mondo della musica a quello della moda.

“Roland ha visto qualcosa, non so cosa, ma ci siamo capiti e ha creduto in me”, ha raccontato durante un confessionale nella docuserie. “Era molto, molto onesto, ed era davvero severo. Non gli importava se mi piacesse quello che diceva o no; lo diceva e basta”.

Parlando del suo senso per lo stile negli anni ’90 e nei primi anni 2000, Beckham ha aggiunto: “Ho passato così tanto tempo dopo le Spice Girls alla ricerca del mio scopo, e non sapevo quale fosse. Quindi, suppongo che sia per questo che mi vestivo in quel modo. C’erano molte extension, top attillati e abbronzatura finta, anche se adesso continuo a usare l’abbronzatura finta”.

Vic col marito David Beckham, 50

Nella docuserie Vic ripercorre anche i suoi look durante i Mondiali del 2006 in Germania, quando tutti gli occhi erano puntati sulle WAGs della squadra inglese. “Guardate, era divertente”, ha detto. “Avevo un seno grande, capelli voluminosi. Noi ragazze facevamo shopping e ci divertivamo. Ricordo una di queste mogli che aveva comprato così tanti capi firmati e borse che non riusciva a entrare nelle porte girevoli dell’hotel”.

Ha poi spiegato: “Era un periodo in cui non mi sentivo creativamente realizzata, quindi era un modo per rimanere rilevante”.