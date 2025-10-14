''Aveva perso tantissimo peso'': un’amica di Diane Keaton racconta del peggioramento improvviso dell’attrice prima della morte

L’iconico volto di Hollywood si è spento l’11 ottobre a 79 anni in California

Adesso emergono alcuni particolari dell’ultimo periodo della sua vita

Sembra la sua salute fosse peggiorata improvvisamente, e fosse molto dimagrita

Negli ultimi mesi di vita Diane Keaton aveva vissuto un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute, un cambiamento che ha lasciato senza parole anche amici e familiari. “È peggiorata molto all’improvviso, ed è stato straziante per tutti quelli che la amavano”, ha raccontato a PEOPLE un’amica dell’attrice, scomparsa l’11 ottobre a 79 anni in California. “È stato davvero inaspettato, soprattutto per una persona con una tale forza e vitalità”, ha aggiunto la fonte.

Chi le è rimasto accanto in quel periodo ha scelto di proteggere la sua privacy. “Negli ultimi mesi era circondata solo dai familiari più stretti, che hanno preferito mantenere tutto molto riservato. Anche amici di lunga data non erano pienamente consapevoli di cosa stesse accadendo”, ha continuato il beninformato.

Un segnale del cambiamento nella vita dell’attrice era arrivato già a marzo, quando Keaton aveva deciso di mettere in vendita la sua amata “casa dei sogni”, sorprendendo molti fan. Si trattava della dimora su cui aveva lavorato per otto anni dopo essersi trasferita lì nel 2017. L’abitazione, cinque camere da letto e sette bagni, era stata messa sul mercato per 29 milioni di dollari.

Un'amica di Diane Keaton, morta lo scorso 11 agosto a 79 anni, ha raccontato che l'attrice aveva "perso tantissimo peso" prima della sua morte

Carole Bayer Sager, amica di lunga data della star e autrice di canzoni che hanno vinto Grammy e Oscar, ha raccontato l’ultimo incontro con lei. “L’ho vista due o tre settimane fa, ed era molto magra”, ha detto la cantautrice. “Aveva perso tantissimo peso”.

Sager ha spiegato che negli ultimi mesi si erano viste meno del solito, perché l’attrice aveva trascorso un periodo a Palm Springs dopo che la sua casa era stata danneggiata dagli incendi in California a gennaio. “Dovette andare a Palm Springs perché la casa aveva subito danni interni e dovevano pulire tutto. È rimasta lì per un po’, e quando è tornata sono rimasta scioccata da quanto peso avesse perso”.

Nonostante la malattia e la fragilità, Keaton continuava a emanare la stessa energia e positività che l’hanno sempre contraddistinta. “Era una luce magica per tutti”, ha ricordato Sager. “La adoravo. Era speciale, riempiva ogni stanza con la sua energia. Era felice, curiosa, scattava foto di tutto ciò che vedeva. Era completamente creativa; non ha mai smesso di creare”.