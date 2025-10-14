''Sono andata ai cavolo di casting, smettetela'': la figlia di Bianca Balti sbotta dopo il debutto come modella alla Fashion Week

Matilde Lucidi, figlia della supermodel italiana, è sembrata infastidita da insinuazioni

Pochi giorni fa ha debuttato alla Settimana della Moda di Parigi come modella

Adesso ha sottolineato di aver preso parte ai casting: forse per smentire di aver saltato le selezioni come le altre

Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, è sbottata sul social.

La ragazza ha 18 anni e pochi giorni fa ha debuttato nel mondo della moda in occasione della Parigi Fashion Week 2025.

E’ entrata dalla porta principale: le sue prime sfilate sono state infatti per Dior e Miu Miu – due maison tra le più importanti in circolazione.

Matilde Lucidi, 18 anni, figlia di Bianca Balti, in passerella pochi giorni fa a Parigi per Dior

Forse ha ricevuto o letto qualche messaggio in cui le chiedevano se avesse potuto partecipare a quegli eventi solo grazie al fatto di essere la figlia di Bianca Balti – che non è una semplice modella ma una vera e propria “supermodel”.

In una Instagram Story lei ha quindi voluto sottolineare di aver partecipato ai casting come le altre modelle e di non aver saltato la selezione solo perché “figlia di”.

“Sì, sono andata davvero ai cavolo di casting, siete scemi?”, ha scritto in inglese.

“Smettetela di parlare di cose di cui non sapete niente, per favore”, ha poi aggiunto.

La Story con cui Matilde ha voluto chiarire

Matilde durante la settimana della moda

Le sue due prime sfilate sono state un successo. Anche mamma Bianca le ha fatto i complimenti ed è stata molto orgogliosa.

Qualche tempo fa la giovane ha spiegato che essere figlia d’arte significava avere un po’ più di pressione addosso: “Essere figlia di mia madre significa che le aspettative sono alte, ma ho sempre sentito che la moda facesse parte di me”.

Al trucco prima della passerella

Matilde ha avuto un’educazione molto internazionale. Figlia della Balti e di Christian Lucidi, ha infatti vissuto diversi anni proprio a Parigi col padre, prima di trasferirsi a Los Angeles insieme alla mamma e a sua sorella (Mia, che oggi ha 10 anni).