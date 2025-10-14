''Oggi mi comporterei in modo diverso'': Michelle Hunziker svela il suo rimpianto, quello che non rifarebbe in amore

Con la primogenita Aurora è stata una madre “ingombrante”: “Per lei è stato difficilissimo”

La showgirl svizzera 48enne parla anche dei ritocchini estetici e del lifting: confida cosa ne pensa

Michelle Hunziker non usa filtri nella lunga intervista al Corriere della Sera. La svizzera al quotidiano svela il suo rimpianto, quello che non rifarebbe in amore. “Oggi mi comporterei in modo diverso”, confessa parlando dell’ex marito Eros Ramazzotti. Ora è felicemente legata a Nino Tronchetti Provera: per i due si parla di convivenza alle porte.

Quando le si chiede cosa non rifarebbe oggi rispetto al passato, la 48enne svela: “Sicuramente affronterei in modo diverso da come ho fatto quando ero così giovane e inesperta determinati rapporti, poi magari l’esito sarebbe stato lo stesso”. E aggiunge: “Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose”.

“In un momento di grande difficoltà non sono stata in grado di gestire la situazione perché ero troppo piccola e poi sono entrata in quella fase orribile (della setta, ndr). Inoltre era morto il mio papà, era una condizione veramente difficile”, chiarisce ancora Michelle.

Oggi è convinta che la fedeltà non sia così basilare, è il “progetto di vita” la cosa più importante. Si vuole bene e ne beneficia anche il suo aspetto, ne è convinta: “Sono consapevole di amarmi molto, che è diverso. Ma non è sempre stato così. E’ stato un percorso tortuoso e difficilissimo perché io avevo una autostima bassissima”. La Hunziker ci è riuscita con “psicoanalisi, percorsi di vita, fatiche. Un bellissimo viaggio cominciato quando già avevo 40 anni”. Fa ancora psicoanalisi con “una dottoressa speciale che conosce tutti gli approcci”.

Sul lifting facciale la showgirl dice: “No. Riconosco che ci sono lifting facciali fatti bene e fino a 10 anni fa ero convinta che a 55 o 60 anni magari ai mini lifting sarei ricorsa perché i filler cambiano i volumi del volto. Oggi, però, ci sono tecnologie incredibili per cui puoi davvero invecchiare bene, con i tuoi volumi, come laser e termage che vanno a stimolare il tuo collagene”.

Mamma di tre femmine, Aurora, 28 anni, Sole, 12, e Celeste, 10, sa di essere una figura “ingombrante”. E sulla primogenita confida: “Per Auri è stato difficilissimo, lei ha anche un padre famoso, Eros. E’ stata bullizzata moltissimo per l’aspetto, però è una ragazza che si è fatta le ossa con una grande struttura. Io l’ho cresciuta nella semplicità, a Varigotti, poi capitava anche di andare in Costa Smeralda però l’ho sempre tenuta a contatto con la natura. Oggi è davvero una mamma speciale e ha realizzato se stessa attraverso il successo della maternità. Le faccio un sacco di complimenti, lei e Goffredo stanno crescendo un bambino gioioso che canta e balla”.