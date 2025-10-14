''Invidioso e saccente, io ti davo una capocciata'': Floriana Secondi al GF sbotta contro Jonas

Pepe nella Casa è arrivato quasi alle mani con Omer Elomari: Simona Ventura li fa confrontare

La romana è una furia e attacca: “Non basta leggere due libri per insegnare la vita agli altri”

Dopo la rissa sfiorata, quando nella Casa sono arrivati quasi alle mani, arriva il confronto, durante la puntata in diretta. Floriana Secondi al GF ascolta i due litiganti, poi sbotta contro Jonas Pepe. “Invidioso e saccente, io ti davo una capocciata”, sottolinea al modello.

Il romano 24enne non ha feeling con Omar Elomari, 26 anni, consulente finanziario. Al reality non hanno dato un bel messaggio. Simona Ventura desidera che i due si parlino. ”Non ci siamo trovati, io non riesco ad avere un canale di comunicazione. Non so il suo vissuto, lo reputo intelligente ma con lui non mi ci trovo”, spiega Jonas."Non ci siamo mai capiti, non ci siamo mai parlati. Non gli do la colpa, abbiamo fatto un casino. Mi vergogno per quello che abbiamo fatto”, gli fa eco l’altro.

Floriana interviene ed è una furia. Senza farsi troppi problemi dice quel che pensa a Jonas: “Te lo dico proprio come mi viene, da figlia del popolo… Al terzo "sti caz*i" ti davo una capocciata in faccia. Te lo dico con il cuore. Hai cominciato tu, lui stava al forno. Sei saccente, non basta leggere due libri per insegnare la vita agli altri. Io ho capito cosa ti spinge a maltrattare Omer, sei invidioso. Ma chi stabilisce chi deve stare in casa e chi no?”. Le sue ultime parole fanno riferimento a una frase di Pepe, che al termine dello scontro, aveva detto: “Qui devono starci le persone a modo, lui non lo è. Non so perché lo avete chiamato”.

Il ragazzo rimane di stucco e, costernato, ribatte: “Mi sono scusato, ci siamo comportati male. Ognuno ha le sue colpe. Le cose si fanno in due. Siamo noi a dover cercare un equilibrio in casa”. Al termine del confronto la Ventura ironizza: “E’ finita a tarallucci e vino”. Ma il volto di Jonas racconta altro.