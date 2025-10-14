Paura per Francesco Chiofalo: terribile incidente a Dubai, ecco cos’è successo

Il 36enne romano sul social condivide le immagini che lo ritraggono prima a terra e poi sull’ambulanza

Le immagini non fanno presagire nulla di buono. Paura per Francesco Chiofalo: i suoi follower sono tutti in allarme, il romano è stato vittima di un terribile incidente a Dubai. Sul social, nelle sue Storie. arrivano le immagini del 36enne prima a terra e poi trasportato via dall’ambulanza.

L’ex volto di Temptation Island, soprannominato Lenticchio, viene portato via in barella e trasportato al Dubai Hospital per il ricovero: ha un collare che gli blocca il collo. “Ho fatto un brutto incidente qui - scrive - Non stavo guidando io, ma il mio amico. Ora sono ricoverato in ospedale. Avevamo una dashcam in macchina, il mio amico ha pubblicato il video dell’incidente”.

Chiofalo non aggiunge altro: è ancora in ospedale per accertamenti. A essere in pena per lui è Manuela Carriero, la sua fidanzata, ex tronista di Uomini e Donne. La 34enne pugliese è a Roma, lontana da Francesco. Sui social fa sapere: “Mi state scrivendo in tantissimi chiedendomi di Francesco. Ha avuto un incidente in auto a Dubai, purtroppo io sono a Roma. Ho ricevuto questa foto dai ragazzi che erano con lui. Non mi sono ben chiare ancora le dinamiche. Sono molto spaventata e preoccupata, appena so qualcosa in più vi aggiorno. Grazie di cuore”.