E’ Paris Match a dare la notizia: Beatrice Borromeo ha partorito: è mamma per la terza volta. Il giornale svela anche il nome scelto per la figlia, la prima femmina. La bimba si chiama Bianca Carolina Marta.

Beatrice Borromeo ha partorito, è mamma per la terza volta: ecco il nome scelto per la figlia (in foto a Monaco in dolce attesa)

La 40enne e Pierre Casiraghi, 38 anni, sono genitori anche di Stefano Ercole Carlo, 2017 e Francesco Carlo Albert, 2018. Sui nomi dati alla neonata il settimanale scrive: “La scelta dei nomi non è casuale, in quanto rende omaggio alla principessa Carolina e a Marta Marzotto, l'amata nonna materna di Beatrice, vera icona della moda in Italia”.

Stando ai rumor Beatrice avrebbe partorito i primi di ottobre. Non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla terza dolce attesa. Il pancione era diventato ‘ufficiale’ a fine maggio, quando Beatrice aveva incantato tutti con il suo look e le forme morbide alla sfilata Dior Cruise 2026 a Roma, a Villa Albani Torlonia. La giornalista Inga Griese, fondatrice di ICON Magazine, amica di Beatrice, aveva confermato la gestazione e confidato che avrebbe avuto una femminuccia.

Nei mesi seguenti sono arrivate le paparazzate, come quella di agosto a bordo di uno yacht a Saint-Tropez con indosso un costume intero animalier e il pancione in primissimo piano, pubblicata da Hola! Argentina. La giornalista e regista si gode la sua bambina protetta dalla privacy e dal riserbo che da sempre la contraddistingue. Pierre, con cui ha celebrato in estate il decimo anniversario di matrimonio, le rimane accanto insieme ai suoi maschietti di 8 e 7 anni: la loro è una famiglia felice e colma d’amore.