L’attrice 40enne, sposata dal 2021con Paolo Carullo, è diventata mamma il 29 dicembre 2023

“Grazie a mio marito riesco a conciliare famiglia e lavoro: accade quando un uomo si assume il 50% del carico”

Miriam Leone racconta “Amata” a La Stampa, il film che la vede protagonista e in cui ha recitato appena diventata madre. Al quotidiano parla del post gravidanza, dopo la nascita di Orlando, avuto dal marito Paolo Carullo: il bimbo è venuto alla luce il 29 dicembre 2023. Si è ritrovata a fare i conti con una taglia in più. “Mi stavo lasciando un po’ andare”, confessa l’attrice.

"Mi stavo un po’ lasciando andare": Miriam Leone parla del post gravidanza, dopo la nascita di Orlando, con una taglia in più

L’ex Miss Italia è stata sempre “molto severa con me stessa, poi, con il tempo ,ho cercato di addolcirmi”. Il figlio le ha dato una mano a smussare questo suo lato del carattere. “Ho vissuto la gravidanza in stato di grazia, non ho avuto né nausea né altri fastidi di quelli che ti portano a detestare quello stato. Ho allattato tanto, mi sono ritrovata con un po’ di chili in più che mi hanno fatto salire di una taglia. All’inizio non mi pesavano, poi, però, guardandomi allo specchio, mi sono resa conto che mi stavo un po’ lasciando andare, che è una cosa comoda, ma non è da me”, svela.

Miriam ha aspettato un anno per tornare in palestra. “Ho iniziato ad allenarmi, in un modo diverso da prima, più da atleta, lavorando su respiro e su una concentrazione positiva, gioiosa, insomma senza stare a ripetermi ‘oddio, devo perdere cinque chili’ - spiega la Leone - La cosa importante era capire di nuovo chi fossi io. Quando ti nasce un figlio c’è un momento in cui si diventa una cosa sola, poi, però, deve esserci un distacco fisico, bisogna ritrovare i propri confini. Il lavoro sul corpo mi ha aiutato a non darmi mai per scontata”.

E' tornata ad allenarsi a un anno dalla venuta al mondo del piccolo

Da quando c’è il bimbo nella sua vita, sa cosa desidera. Miriam svela: “Voglio stare un bel po’ di tempo a casa con mio figlio, anche se ferma, senza fare niente, ci sto poco. Grazie a mio marito riesco a conciliare famiglia e lavoro, e questo accade quando un uomo si assume il 50% del carico