Stephan El Shaarawy fa la proposta di nozze alla fidanzata Ludovica Pagani: guarda che anello!

I due condividono le foto del romantico istante in cui lei dice di sì

Il calciatore 32enne della Roma e la giornalista e influencer stanno insieme dal 2020

Un post condiviso per regalare l’annuncio ai tanti tifosi giallorossi e ai follower. Stephan El Shaarawy fa la proposta di nozze alla fidanzata Ludovica Pagani: i due condividono le foto del romantico istante in cui lei dice di sì. Il calciatore 32enne della Roma regala alla giornalista, influencer, dj e showgirl un anello da mille e una notte, con un brillante di incredibili dimensioni.

“Sì all’amore della mia vita”, scrive la 30enne nata a Bergamo il 26 giugno 1995 con più di 4,5 milioni di ‘seguaci’ su Instagram, amata dai giovanissimi a cui parla di vita sana, sport e svago. Laureata in economia e management, ha anche un master in giornalismo. Dal 2020 si è legata al giocatore soprannominato Il Faraone: papà egiziano e madre italiana.

L’attaccante, nelle fila anche della Nazionale, sorprende la Pagani. La porta a cena nella Capitale su una terrazza romantica, allestita con una infinità di candele e fiori. Lei quando lo vede inginocchiarsi e aprire la custodia contenente il preziosissimo gioiello, si accovaccia a sua volta. Indossa un abito aderente a maniche lunghe rosso e ai piedi scarpe con tacchi vertiginosi dorate. Si copre il volto con le mani e scoppia a piangere.

Lui la consola con una carezza e la guarda sognante. Ludovica accetta di diventare la moglie di Stephan. In uno scatto i due sono raggianti in coppia. Lei fa vedere l’anello, che, oltre all’enorme diamante centrale, ha la vera completamente ricoperta di brillantini: un vero capolavoro dei maestri orafi, ora al suo anulare.