Claudia Gerini fiera della figlia Rosa ammessa all'università a New York: 'Ce l'ha fatta!'

Claudia Gerini a Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone, gonfia il petto d’orgoglio quando le viene chiesto della figlia maggiore Rosa, avuta dall’ex marito, l’imprenditore Alessandro Enginoli, e che il prossimo 22 maggio compirà 18 anni (è mamma anche di Linda, 12 anni, avuta da Federico Zampaglione, con cui la relazione si è conclusa nel 2016): la ragazza è stata ammessa in una prestigiosa università americana, la NYU. Frequenterà il college a New York. “Ce l’ha fatta”, sottolinea fiera.

La risposta è arrivata lo scorso 3 marzo. L’attrice 50enne sul social aveva scritto, felice: “Abbiamo ricevuto la conferma! Mia figlia Rosa frequenterà il college NYU: era così difficile entrare!! Ma tu ce l’hai fatta! Sei la mia grande, immensa ,soddisfazione, sei la mia dolce e forte guerriera, sei bella, talentuosa, piena di fascino… Conquisterai tutti, brava amore mio !!!complimenti per questo successo, ti amo”.

In tv la Gerini rinnova i complimenti alla figlia che riempie di lodi: “E’ molto difficile entrarci, c’è una selezione tostissima. Solo una piccolissima percentuale di accesso è per gli stranieri. Sono fierissima di lei, con tenacia si è messa lì per entrare e ce l’ha fatta. I successi dei figli sono i tuoi. Lei scrive molto bene, recita, ha già fatto delle esperienze da attrice. E’ talmente giovane che può fare quello che vuole”.

Non sarà facile staccarsi da lei, Claudia però non si abbatte: “Non si è mai pronti al distacco, ma potrò andare spesso a New York. Rispetto a lei io avevo meno opportunità”. Desidera che Rosa invece sfrutti tutte quelle che la vita le offre. La NYU è uno dei college più cari al mondo: il costo delle tasse per ogni anno scolastico è di poco superiore ai 50mila dollari.

