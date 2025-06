Il 62enne si toglie i sassolini dalle scarpe all’Italian Global Series Festival di Rimini

Presenta insieme a una parte del cast “I Cesaroni - Il ritorno” che arriverà nella nuova stagione tv

Claudio Amendola non le manda di certo a dire. Polemico, si toglie i sassolini dalle scarpe all’Italian Global Series Festival di Rimini dove presenta insieme a una parte del cast “I Cesaroni - Il ritorno”, che arriverà nella nuova stagione tv su Canale 5. Il 62enne punta il dito contro gli attori che hanno rifiutato la reunion. “Hanno detto che gli fa schifo, a cominciare dalla signora Ricci”.

''Hanno detto che gli fa schifo, a cominciare dalla signora Ricci'': Claudia Amendola contro gli attori che hanno rifiutato la reunion de I Cesaroni

Le assenze di Elena Sofia Ricci, Max Tortora e Alessandra Mastronardi fanno rumore a distanza di 11 anni dall’ultima puntata della serie ambientata alla Garbatella a Roma. Un giornalista gli chiede lumi sui no di chi ha rifiutato. Amendola chiarisce: “Memoria corta. La Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta c'erano questi attori. Vi giuriamo, così mettiamo un punto, nessuno è uscito per volontà nostra. A cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione”.

"Sono tutti attori che ci hanno detto ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo’. Uno dice: ‘Adesso torno. Sto a casa da un po', forse è il caso che torno a farlo’. Ci potevi pure pensare prima. Porte aperte per chi porta. Chi non porta, parta pure. C'è un velo di polemica? No…”, sottolinea ancora l'artista.

Il 62enne si toglie i sassolini dalle scarpe all’Italian Global Series Festival di Rimini. Presenta insieme a una parte del cast “I Cesaroni - Il ritorno”.

L’attore aggiunge: "A un certo punto gli attori come giustamente fanno, hanno deciso che questa serie non li soddisfaceva più, che questi ruoli e questi personaggi erano saturi. Noi di certo non tratteniamo nessuno per il colletto. Gli abbiamo augurato di fare buon viaggio. Però non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo contenti di chi, del vecchio cast, è rimasto con noi e ha riconosciuto l’importanza dei Cesaroni nelle loro carriere".

Max Tortora recentemente sul suo personaggio Ezio aveva detto. "Mi prendo del tempo e poi magari torno con il mio Ezio quando sarà il momento giusto. Lui, secondo la sceneggiatura, non è stato eliminato per cui può riapparire quando vuole, se vuole”. Netta invece la Mastronardi, Eva: "I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio". Elena Sofia Ricci a Belve aveva commentato: "Ci sono delle cose che è bene che finiscano a un certo punto. Hanno detto che la mia presenza aleggerà nella serie. Mi piacerebbe sapere se sarò morta".