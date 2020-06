E’ passato quasi un anno dall’addio al calcio. Claudio Marchisio però, a differenza di altri colleghi, non ha perso la forma fisica dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, anzi. Il suo corpo è scolpito come prima, se non più di prima. E’ stato lui stesso a mostrarlo, lo scorso weekend, pubblicando sul social una foto in cui appare in costume da bagno.

Nelle sue Instagram Stories sono state condivise alcune immagini di una breve vacanza trascorsa in famiglia, tra bagni in piscina e divertimento con i figli (Leonardo e Davide, nati dal matrimonio con Roberta Sinopoli), in cui il bel torinese dagli occhi di ghiaccio appare a torso nudo. Tra l’altro proprio in questi giorni il Principino, come era soprannominato ai tempi d’oro, festeggia il 12esimo anniversario di matrimonio.

Famoso per aver giocato anche nella Nazionale, Marchisio, 34 anni, alcuni mesi fa ha subito una rapina in casa. Si è preso un grande spavento, ma per fortuna i banditi lo hanno sorpreso mentre i figli non erano presenti.

Dopo quanto accaduto ha raccontato a ‘Il Corriere della Sera’: “Cinque uomini sono entrati in casa nostra a Vinovo. Mi chiedevano della cassaforte, ma noi non ce l’abbiamo. Non ci credevano, ma è davvero così. Allora hanno preso tutto ciò che potevano e sono andati via. Avevo paura per me, per mia moglie Roberta e ringraziavo il cielo che in casa non ci fossero i nostri figli”.

Scritto da: la Redazione il 8/6/2020.