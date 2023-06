Claudio Santamaria e Francesca Barra sempre più innamorati: la passione esplode sul red carpet, foto

L’attore 48enne e la moglie 44enne alla premiere di “Denti da squalo” si lasciano andare davanti ai fotografi

Baci e abbracci per i due, genitori di Atena, che lo scorso 2 febbraio ha compiuto un anno

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono complici, affiatati e felici. A Roma, al cinema Giulio Cesare, davanti ai fotografi appostati, l’attore 48enne e la moglie 44enne appaiono sempre più innamorati. La passione esplode sul red carpet: i due si lasciano andare a baci e abbracci a favore di obiettivi.

La giornalista, scrittrice, opinionista tv e anche ufficio stampa del marito indossa un abito a fantasia floreale su sfondo rosso. Per il look ringrazia Uberta Zambeletti, fondatrice di The Coolest Concept Store Wait and See Milano e Le Silla. Porta sandali dal tacco vertiginoso. Tiene stretto il suo Claudio. E’ orgogliosa dell’uomo che ha sposato e da cui il 2 febbraio 2022 ha avuto Atena, tra i protagonisti di “Denti da squalo”, esordio di Davide Gentile, dall’8 giugno in sala.

Francesca e Claudio sono anime affini. Hanno fortemente voluto una bimba insieme. La Barra ha già tre figli dal suo primo marito, Marcello Molfino: Renato, Emma Angelina e Greta. Santamaria nel 2007 è diventato padre di Emma, nata dalla relazione poi finita con Delfina Delettrez Fendi. Insieme si battono per cause che ritengono giuste e denunciano quel che per loro in questo mondo non va, come i social nelle mani dei più piccoli.

L’artista romano a La Repubblica sulla sua nuova paternità dice: “I mesi tosti sono questi, perché devi correre. I bimbi a quest’età non chiedono un impegno emotivo, devo solo stargli dietro. Sono i più grandi che creano preoccupazioni, il loro rapporto con i social".

"E lancio un appello ai genitori per il modo in cui volgarmente i ragazzi si mettono in mostra, ogni barriera sessuale infranta, nessun senso del pudore… - aggiunge Santamaria - Stanno subendo un lavaggio del cervello con la modifica costante della loro immagine, il corpo in mostra in modo spudorato. E’ il male del millennio, mi stupisco dei genitori che fanno i pudichi se poi se ne fregano degli atteggiamenti digradati dei figli”. Lui e Francesca in casa impongono regole. Sono concordi nel farlo. E sul tappeto rosso mostrano a tutti il sentimento che li anima e che li tiene uniti, sempre e comunque.