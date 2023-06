''Ho iniziato a 33 anni e per questo sono rimasta gnocca'': Michelle Hunziker spiega perché a 46 anni sembra ancora una ragazzina

La conduttrice ha raccontato come un episodio avvenuto quando aveva ‘l’età di Cristo’ e le ha cambiato la vita

Ha incontrato un personal trainer e da lì il suo percorso ha avuto una svolta

Michelle Hunziker ha 46 anni, ma in pochi glieli darebbero. Sembra sempre una ragazzina. Adesso via social ha raccontato come la sua vita è cambiata a 33 anni, quando dopo un episodio non particolarmente gradevole ha deciso di dare una svolta al suo rapporto con il corpo.

In un video condiviso su Instagram, Michelle, che da pochi mesi è anche nonna, ha raccontato: “Un sacco di persone mi chiedono se non ho paura di invecchiare. Io rispondo sempre no, non ho paura di invecchiare, per me è proprio naturale il passare del tempo e il cambiamento delle cose. Penso che invecchiare sia l’unica maniera per non morire, quindi è già un concetto positivo della cosa. Possiamo chiamarlo maturare o invecchiare, come vogliamo”.

Michelle Hunziker, 46 anni, ha spiegato cos'è successo quando aveva 33 anni che le ha fatto dare una svolta alla sua vita

“La cosa invece di cui mi sono sempre molto occupata, ma non preoccupata, è invecchiare in salute. Cioè ho sempre investito da quando avevo l’età di Cristo, dai 33 anni, sulla salute e sul futuro del mio maturare”, ha aggiunto.

“Mi spiego meglio, quando avevo l’età di Cristo, 33 anni, a un certo punto un giorno starnutisco e mi blocco il collo. Sono andata a fare ‘Striscia la Notizia’ tutta bloccata. Mi sono detta: ‘Ma io ho 33 anni, non posso starnutire e bloccarmi’. Quindi ho iniziato a lavorare sul posturale, incontrando una persona, il mio primo personal trainer bravissimo, Massimiliano, che proprio mi ha dato l’ABC della ginnastica, delle scienze motorie”, ha proseguito.

“Da lì in poi ho lavorato sui miei deficit. Su tutto quello che non andava bene a livello motorio nel mio corpo, ho iniziato a investire sempre di più sulla salute, godendo della vita, ma pensando che questo è il vero investimento”, ha sottolineato.

Ecco quindi svelato come fa ad essere una nonna ancora “gnocca”. “Invecchiamo in salute, poi uno rimane gnocco di conseguenza, perché se è sano è grato, è felice ed è gnocco”, ha concluso.