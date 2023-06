La showgirl lancia la challenge dell’estate sul social: “Costumata in vetta”

Con l’intero rosso fuoco la neo nonna 46enne fa il pieno di ‘like’

Michelle Hunziker si spoglia in cima alla montagna. Come scrive lei stessa, si “congela le ciapet” in costume a meno 6 gradi tra la neve. La showgirl, entusiasta, lancia la sua challenge dell’estate: “Costumata in vetta”.

Michelle Hunziker si ''congela le ciapet'' in costume a meno 6 gradi tra la neve: foto

Indossa un intero rosso fuoco, lo stesso rosso della bandiera della sua nazione d’origine. Michelle è su uno dei ghiacciaio più suggestivi di tutta Europa, lo Jungfraujoch, che si trova alla bellezza di 3.570 metri. E’ in Svizzera, la terra dov’è nata. La sua sfida serve a fare promozione turistica, ma raccoglie subito consensi. Le foto del suo post su Instagram fanno immediatamente il pieno di ‘like’.

La neo nonna di Cesare Augusto, il bebè che la figlia maggiore Aurora Ramazzotti ha messo al mondo lo scorso 30 marzo, a 46 anni è un vero incanto. La Hunziker cattura l’occhio con il fisico longilineo e tonico. Gli ammiratori le fanno un mare di complimenti.

Con l’intero rosso fuoco la neo nonna 46enne fa il pieno di ‘like’

“Ho sempre voluto provare l'ebrezza di farmi congelare le ciapet ad alta quota a -6°. Ma adesso vi lancio la sfida! Taggatemi con #costumatainvetta. Cretinaggine a parte, vi invito a visitare Jungfraujoch a 3570 metri, uno dei ghiacciai più belli d’Europa”, scrive.

Michelle continua a tenersi in grande forma, in passato sulla sua essere sempre al top a Chi ha detto: “Sa perché? Perché mi faccio un cu*o così. Pratico sport, seguo uno stile di vita sano, ma senza privarmi dei momenti di svago. Se posso non rinuncio a un bicchiere di vino la sera”. Sulla dieta ha rivelato: “Si deve mangiare di tutto. Guai a nutrirsi soltanto con un’insalatina e pensare di avere fatto bene! Per chi è appassionata di nutrizione come me, vi rivelo che ogni giorno mangio 125 grammi di proteine, 140 di carboidrati e 50 di grassi".