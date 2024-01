Clizia Incorvaia tra scelta abito da sposa e prova menù col suo Ciavarro, fervono i preparativi delle nozze: foto

La coppia si è affidata a Giorgia Farina, wedding planner di tanti vip

I due si sposeranno nella Tenuta San Domenico, storica dimora settecentesca in provincia di Caserta

La data è ufficiale: l’11 ottobre. Fervono i preparativi delle nozze, che si annunciano sognanti e super romantiche. Clizia Incorvaia raconta tutto sul social come promesso. E’ felicissima, immersa totalmente tra la scelta del suo abito da sposa e prova menù con Paolo Ciavarro. La 43enne e il 32enne per l’organizzazione del matrimonio si sono affidati a Giorgia Farina, wedding planner di tanti vip e non solo. E’ anche un’abilissima luxury event planner.

Clizia Incorvaia tra scelta abito da sposa e prova menù col suo Ciavarro, fervono i preparativi delle nozze

I due si sposeranno nella Tenuta San Domenico, storica dimora settecentesca in provincia di Caserta, la stessa location scelta da Ilary Blasi per celebrare i 18 anni del primogenito Cristian Totti. La magione ora un elegante Relais con ben 10 ettari di terreno intorno. All’interno è stato allestito un nuovo spazio chiamato Borgo delle Favole, con tanti di piscina e cascata con luci multicolor. Il ristorante offre piatti raffinati: la cucina propone rivisitazioni creative delle migliori tradizioni locali.

La 43enne opterà per il bianco. In foto con la wedding planner Giorgia Farina e il titolare di Atelier Signore, dove acquisterà il vestito

L'influencer mostra anche gli accessori

Clizia è entusiasta. Si fa vedere sul posto con indosso alcuni vestiti dei tanti tra i quali decidere. Opterà per il bianco, anche con l’intimo ovviamente. Mostra pure i bozzetti creati apposta per lei da Atelier Signore.

Emozionata, si fa vedere con uno degli abiti più sexy addosso

Col compagno 32enne assaggia i piatti. I due si sposeranno nella Tenuta San Domenico, storica dimora settecentesca in provincia di Caserta

Emozionata, l’influencer col compagno, da cui ha avuto il secondogenito Gabriele di quasi 2 anni (è anche madre di Nina, 8 anni, avuta dall'ex marito Francesco Sarcina) assaggia i piatti che la coppia proporrà agli invitati la sera delle nozze, al ricevimento. In tv sul matrimonio ha svelato: “Sarà tutto magico, in un’atmosfera boho chic. Ci sposeremo in Campania, vicino Caserta. Abbiamo deciso di sposarci a metà tra la Sicilia e Milano, da dove arriveranno gli invitati. Ho scelto questo posto perché volevo che fosse a metà tra le città delle nostre famiglie. Paolo aveva deciso di invitare quattri persone, solo i genitori e i fratelli ma io sono sicula e il mio matrimonio sarà in stile ‘Il mio grosso grasso matrimonio greco’. Saremo circa 100, ma non li ho contati”.