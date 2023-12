Il conduttore e direttore artistico del Festival rivela tutto al Tg1

Il 61enne fa anche una sorpresa a ‘Ciuri’: lo showman sarà con lui all’Ariston nella serata finale della kermesse

Amadeus ripete lo stesso copione dello scorso anno. Svela Sanremo 2024 al Tg1. In studio crea suspence e poi si sbottona. Ieri sera, 29 novembre, durante l’edizione delle 20 del telegiornale, il conduttore e direttore artistico del Festival annuncia così le co-conduttrici che saliranno insieme a lui sul palco dell’Ariston. Le tre donne scelte posano insieme a Fiorello, la foto ufficiale è con lo showman, migliore amico del 61enne. Tutto va in scena in diretta dal Foro Italico, da dove va in onda Viva Rai2!.

Amadeus annuncia le co-conduttrici di Sanremo 2024: foto ufficiale delle tre con Fiorello

Saranno la cantante Giorgia, 52 anni, la comica Teresa Mannino, 53, e la showgirl, professoressa di Amici, Lorella Cuccarini, 58, a co-condurre la kermesse, che andrà in scena da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio. O meglio: loro di alterneranno all’Ariston nelle serate di mercoledì, giovedì e venerdì.

Amadeus aveva già svelato chi avrebbe aperto Sanremo 2024 con lui il martedì, lo aveva fatto proprio a Viva Rai2! dall’amato Fiore. Il ‘prescelto’ è Marco Mengoni, vincitore dell’edizione 2023 con il brano “Due vite”.

Amedeo Umberto Maria Sebastiani al Tg1 sottolinea: “Abbiamo annunciato già Marco Mengoni che aprirà il Festival di Sanremo il 6 febbraio”. Poi si collega con Rosario Fiorello sul red carpet di Viva Rai2!. Le co-conduttrici arrivano su tre van separati. Le artiste così si ritrovano lì insieme a “Ciuri”, che emozionato le presenta a una a una.

Il 63enne, che sarà a Sanremo per tutto il Festival con il suo programma mattutino, però, ancora non sa la sorpresa che ha in serbo per lui ‘Ama’. Il presentatore glielo dice in diretta: “Non abbiamo rivelato chi ci sarà il sabato, alla finale: Sarai tu Fiorello!”. Rosario rimane spiazzato e ironicamente ribatte: “Ama, me ne vado su Nove!”.

Grande entusiasmo per le tre donne, elettrizzate dalla co-conduzione della manifestazione. “A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti. 10 giorni fa, la telefonata di Amadeus: ‘Hai voglia di fare una serata del Festival con me?’. Insieme, negli anni, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che questa avventura lo sarà di più. Sarà bellissimo poi condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico. Grazie Ama! Ti voglio bene”, scrive la Cuccarini.

“Ma quindi è vero! I ‘cocò’. #Sanremo2024”, sottolinea gioiosa Giorgia. “Io faccio Sanremo per conoscere Lorella e Giorgia. Che emozione!”, confida divertita la Mannino.