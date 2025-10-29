Come sta Platinette dopo il secondo terribile ictus? 'Le Iene' mostrano la riabilitazione e la dottoressa rivela quante possibilità ci sono che torni come prima

Il volto tv 69enne a febbraio 2025 ha subito un ictus emorragico, nel 2023 ne aveva avuto uno ischemico

“Sono un miracolato”, ammette intervistato da “Le Iene” nel programma andato in onda martedì 28 ottobre

Una dottoressa del Niguarda spiega quante possibilità ci sono che torni come prima

Come sta Mauro Coruzzi, in arte Platinette dopo essere stato colpito da un secondo ictus all’inizio di quest’anno?

Il volto tv a febbraio 2025 ha avuto un ictus emorragico dopo che nel 2023 aveva già subito un ictus ischemico.

Adesso si sta sottoponendo a una lunga e difficile riabilitazione per cercare di recuperare il più possibile la vita che conduceva prima.

“Le Iene” lo hanno intervistato e seguito durante una giornata di esercizi, da quelli fisici a quelli per il recupero del linguaggio.

L’inviato del programma di Italia1 Andrea Agresti ha intervistato anche la dottoressa Maria Sessa del Niguarda, che ha spiegato quali sono le possibilità che il 69enne possa tornare come prima.

“Sono un miracolato”, ha esordito Coruzzi.

Tra i fattori di rischio che hanno portato ai due ictus c’è sicuramente il peso. Mauro pesava 180 chili. Il secondo ictus ha colpito l’importantissimo lobo frontale.

Prima di tutto la buona notizia. Quando le è stato chiesto che possibilità ci sia che Coruzzi possa tornare ad essere com’era prima, la dottoressa Sessa ha risposto: “Molto alta”.

Coruzzi ha un desiderio: vorrebbe tornare ad avere la sua vita di prima

Gli esercizi si svolgono cinque volte a settimana. Palestra e movimento. Poi quelli, a cui Platinette tiene molto, per cercare di recuperare l’uso della parola svelto e tagliante che l’ha resa famosa grazie alla partecipazione a tanti programmi tv e radiofonici.

Gli vengono mostrati anche i messaggi di sostegno di alcuni volti noti amici: una clip di Caterina Balivo, una di Diana Del Bufalo e quella di Linus.

Alla fine Coruzzi ammette qual è il suo grande desiderio: vorrebbe davvero poter tornare a condurre la vita che faceva prima. Non è impossibile, ma la strada sembra ancora lunga. Ci vuole tanto, tanto impegno.