E’ morto a soli 18 anni il fratello di Andrea Delogu: una tragedia immane colpisce la conduttrice e concorrente di 'Ballando'

Evan Delogu è morto nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, dopo aver perso il controllo della sua moto

Il ragazzo si sarebbe schiantato contro un palo a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini

Lui e la conduttrice 43enne, che condividono lo stesso padre ma non la stessa madre, erano molto legati

E’ una notizia drammatica quella che oggi, 29 ottobre, ha sconvolto la vita di Andrea Delogu.

La conduttrice, attualmente tra i concorrenti in gara a “Ballando con le Stelle” (è in coppia con Nikita Perotti), ha perso in modo tragico il fratello giovanissimo Evan Delogu.

Il ragazzo è morto oggi a soli 18 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini.

Andrea Delogu, 43 anni, con il fratello Evan, morto oggi, 29 ottobre 2025, a soli 18 anni

Evan stava viaggiando su una moto Benelli 750 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo all’altezza di via Vittor Pisani. Dopo essere finito fuori strada, è andato a sbattere contro un palo della luce e poi contro un secondo, riportando ferite gravissime.

I soccorsi del 118 sono arrivati in pochi minuti, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Gli agenti della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Il sindaco della cittadina ha dichiarato: “Non ho parlato ancora con i familiari, non li ho chiamati. Aspettiamo che ci sia il dissequestro della salma, che ci sia la camera ardente e andrò a trovarli”.

Il primo cittadino ha descritto anche il tratto dove è avvenuto lo schianto: “Il ragazzo procedeva in moto su via Vittor Pisani, una strada liscia, dritta, che costeggia il parco della città, in un tratto senza innesti di altre strade a destra e sinistra. Ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della luce e poi contro un secondo palo”.

Evan a bordo di una moto nella foto del suo profilo Instagram

Visibilmente colpito, Giorgetti ha concluso con parole di dolore e sgomento: “Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è veramente triste. Che disastro”.

CHI E’ IL PADRE DI ANDREA ED EVAN DELOGU

Il padre della conduttrice 43enne e del giovane Evan (che però hanno madri diverse) è Walter Delogu, una figura nota al pubblico per il suo passato legato alla comunità di San Patrignano. Nato nel 1956 a Cagliari, Walter fu per anni l’autista personale e la guardia del corpo di Vincenzo Muccioli, il fondatore della comunità di recupero, come mostrato anche nella serie Netflix “Sanpa”.

Proprio all’interno di San Patrignano conobbe la madre di Andrea, che vi trascorse dieci anni della sua vita. Anche Andrea stessa è nata e cresciuta lì, prima che la famiglia si trasferisse altrove.