''Andrea Delogu ha ricevuto la notizia mentre guidava'': produzione di Ballando sotto choc dopo la morte del fratello 18enne della conduttrice

Nel pomeriggio di ieri, 29 ottobre, è morto a soli 18 anni Evan Delogu, fratello di Andrea

Il Corsera scrive che la 43enne ha avuto la notizia dell’incidente mentre stava guidando

Era diretta verso la sala prove di Ballando quando la sua vita è stata sconvolta per sempre

Sembra che Andrea Delogu stesse guidando, a Roma, verso la sala prove Rai per andare ad esercitarsi in vista della coreografia che avrebbe dovuto eseguire sabato sera a Ballando con le stelle, quando il telefono ha squillato. Lo scrive il Corriere della Sera.

Ieri pomeriggio quella chiamata le ha cambiato completamente la vita. Dall’altra parte della linea, la notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere: suo fratello, “il fratello più bello del mondo”, aveva avuto un terribile incidente in moto a Bellaria Igea Marina, vicino Rimini.

Poco dopo, Evan Oscar Delogu, appena 18 anni, non ce l’ha fatta. Il giovane, figlio di Walter Delogu e fratello della conduttrice (avevano madri diverse), ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un palo della luce, poi contro un secondo, al bordo della strada. I soccorritori sono arrivati subito, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Evan Delogu, 18 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale con la moto

Andrea ed Evan Oscar erano molto uniti. Lei lo aveva spesso definito con affetto nelle interviste e sui social, raccontando il loro legame profondo e la gioia di vederlo crescere.

Il padre, Walter Delogu, è stato per anni autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano, dove aveva vissuto anche come ospite. È in quel contesto che Andrea è cresciuta, in un ambiente complesso ma pieno di storie di rinascita.

Ieri, distrutto dal dolore, Walter ha voluto lasciare un messaggio su Facebook per salutare suo figlio. “Il cuore a volte batte anche se è morto... Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan, il tuo papà e la tua mamma”, ha scritto l’uomo.

Andrea Delogu, 43 anni, era molto legata al fratello minore: avrebbe avuto la terribile notizia mentre guidava verso gli studi di "Ballando con le Stelle" per le prove

La notizia ha ovviamente scosso tutta la produzione dello show di Rai1 di cui la Delogu è protagonista da poco più di un mese.

Il Corsera scrive che “la produzione di Ballando con le stelle è sotto choc”. “Nei corridoi del programma del sabato sera di Rai 1, dove Delogu è in gara come concorrente, da ieri si respira un’aria triste e sospesa, di incredulità”, aggiunge il quotidiano.

E ancora: “Tutti si sono stretti attorno alla showgirl che immediatamente ha lasciato tutto ed è corsa a Bellaria”.

Fino al tardo pomeriggio di ieri Andrea condivideva sul social. Intorno alle 17.00 di ieri, mercoledì, aveva pubblicato anche l’appello per un gattino. Poi, ovviamente, più nulla dopo l’arrivo di quella maledetta telefonata.