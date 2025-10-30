''L’ho tenuto nascosto per anni'': Alessia Fabiani svela l’identità dell’uomo che ama da tempo in segreto e mostra le foto

L’attrice 48enne è innamorata da molto tempo di Dario Berrettini

Per tanti anni ha voluto proteggere questa storia tenendola segreta e “nascosta”

Adesso però vuole uscire allo scoperto e ha condiviso tutto con i suoi follower di Instagram



Alessia Fabiani ha rivelato chi è l’uomo che le sta accanto da molto tempo senza clamore.

La showgirl e attrice, oggi 48 anni, ha voluto far sapere al mondo che Dario Berrettini è la persona che l’ha “salvata” e “sorretta” negli ultimi anni, che non sono stati sempre facili.

“Ho voluto tenerlo nascosto, segreto”, ha sottolineato Alessia, che è mamma di due figli, i gemelli Kim e Keira, avuti nel 2012 (oggi hanno quasi 13 anni).

Alessia Fabiani, 48 anni, insieme al compagno Dario Berrettini, che ha tenuto "nascosto" fino ad oggi

E’ molto innamorata ed era arrivato il momento di rendere pubblico e ufficiale questo fortissimo legame. Lui non le ha mai chiesto di farlo, a maggior ragione quindi “merita” che lei lo urli al mondo.

I due si amano da anni, ma il loro legame è rimasto privato e "segreto"

In un post Instagram condiviso nella prima mattina di giovedì 30 ottobre, Alessia ha voluto includere diverse immagini in cui appare felice insieme a Dario (che di professione sembra essere maestro di tennis).

Ha scritto: “E’ lui l’uomo che mi ha salvato, accompagnato, sorretto in questi anni in cui ho voluto tenerlo nascosto, segreto, tutto mio. Ora e’ arrivato il momento di svelarlo a tutti perche’ ne sono ancora innamorata”. “E merita che io lo urli perche’ e’ l’unico che non mi ha mai chiesto di farlo”, ha aggiunto.

Per Alessia era arrivato il momento di gridare al mondo tutto il suo sentimento per Dario

Divenuta famosa al grande pubblico alla fine degli anni ’90 come Letterina di “Passaparola” (programma Mediaset cult condotto da Gerry Scotti), la Fabiani oggi si dedica principalmente al teatro.

Nel 2012 ha avuto due figli, nati dall’unione con l’ex Fabrizio Cherubini.

I due sono legatissimi e lui l'ha "sorretta" anche nei momenti difficili degli ultimi anni

Nel suo passato sentimentale c’è anche una relazione con Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti.