A soli 14 giorni dalla nascita, la figlia di Cecilia Rodriguez è già in una pubblicità con papà Ignazio Moser: guarda

“Le mie pause caffè ora hanno ancora più gusto”, dice tenero ed entusiasta. A soli 14 giorni dalla nascita, la figlia di Cecilia Rodriguez è già in una pubblicità con papà Ignazio Moser. Il 33enne pubblica il video sul social in cui assapora la ‘pausa caffè’ con la sua bambina, Clara Isabel, nata il 15 ottobre. E’ un ‘adv’ in cui pubblicizza la marca L’OR Espresso.

Nacho è insieme alla piccola: le cambia il pannolino, la accudisce tenero ed emozionato. Accarezza la figlia, la bacia. Poi inserisce le cialde nella macchina e si fa un caffè: degusta la bevanda seduto in poltrona, tenendo sempre tra le braccia Clarita, come la chiamano affettuosamente in famiglia. Con loro c’è anche Nino, l’amatissimo Jack Russel, inseparabile.

“Quante cose sono cambiate in pochissimo tempo - dice la voce di Moser fuori campo - I ritmi accelerano, ogni giorno imparo e ogni giorno Clara mi insegna qualcosa di nuovo e di diverso. Ma la mia passione per un buon caffè resta sempre la stessa: una tazzina e la sfida continua!”. Il video promozionale in pochissimo tempo cattura un mare di ‘like’: l’ex gieffino vip papà fa centro.