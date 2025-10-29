La showgirl è lì: regala anche una dolce dedica social all’ex marito per il compleanno

Alla cena dell’artista anche Olly e altri colleghi del romano: arriva pure la fazzolettata

Il 28 ottobre è un giorno speciale: Eros Ramazzotti compie 62 anni. Rigorosamente single, Il cantante organizza una festa a Milano, sul social così arrivano le immagini del party con la figlia Aurora. Ma non solo: spunta pure Michelle Hunziker, l’ex moglie con cui ha un rapporto davvero speciale.

Eros Ramazzotti compie 62 anni: le immagini della festa con la figlia Aurora e l'ex Michelle

La tavolata è immensa e ricca di ospiti: arriva anche la fazzolettata. C’è tutto lo staff dell’artista romano, ma non solo. Tra i colleghi c’è Olly, , vincitore di Sanremo 2025: il genovese è legato a Eros da stima e amicizia. Non può mancare Julien Boverod, in arte Jvli, produttore discografico e DJ italiano originario di Aosta, noto per la sua collaborazione proprio col 24enne.

La showgirl è lì: regala anche una dolce dedica social all’ex marito per il compleanno

Aurora Ramazzotti arriva e abbraccia con grande calore il papà. Nel video condiviso da una degli ospiti, Angelica Vitali, spunta pure Michelle, che non è voluta perdersi la serata. La svizzera 48enne nelle sue Storie non posta nulla, se non un selfie fatto insieme a Eros qualche tempo prima. “Auguri Ramazza”, scrive. A corredo di un cuore rosso. Ma è lì.

La Hunziker vuole un bene infinito a Ramazzotti, da cui ha avuto la sua primogenita. Al Corriere della Sera a metà ottobre scorso aveva esternato il suo rimpianto su alcune cose fatte in passato. “Sicuramente affronterei in modo diverso da come ho fatto quando ero così giovane e inesperta determinati rapporti, poi magari l’esito sarebbe stato lo stesso”, aveva detto. E aggiunto: “Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose”.

Tra gli invitati Olly, 24 anni, e Jvli, il produttore del genovese

Michelle aveva poi concluso: “In un momento di grande difficoltà non sono stata in grado di gestire la situazione perché ero troppo piccola e poi sono entrata in quella fase orribile (della setta, ndr). Inoltre era morto il mio papà, era una condizione veramente difficile”.