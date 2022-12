Compleanno da malata per Aurora Ramazzotti incinta: i tenerissimi auguri di mamma e papà

Compie 26 anni, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti celebrano la figlia primogenita

Sta cercando di curare l’influenza a casa, Goffredo Cerza doveva portarla a cena, ma…

Aurora Ramazzotti è vittima dell’influenza, rischia di trascorrere il suo compleanno da malata in casa: oggi, 5 dicembre, compie 26 anni. L’influencer e conduttrice, entrata nel sesto mese di gravidanza, non aveva organizzato una festa per celebrare il gran giorno, ma solo una semplice cena con il fidanzato Goffredo Cerza. Sta facendo di tutto per poter uscire, ma non sarà facile. Intanto sul social arrivano i teneri auguri di mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti.

Compleanno da malata per Aurora Ramazzotti incinta: gli auguri di mamma e papà

Aury a mezzanotte festeggia il compleanno mentre fa l’aerosol. “Sto sperando di sentirmi meglio”, sottolinea sul social. Deve rimettersi in forze, in gravidanza non può rischiare. Avrebbe desiderato godersi la cena romantica con Goffredo al ristorante, ma forse non riuscirà.

A mezzanotte l'influencer celebra i 26 anni mentre fa l'aerosol

Sul social arriva la dolcissima dedica di Michelle Hunziker

A farla sentire meglio ci pensano i genitori. La conduttrice 45enne alla sua primogenita dedica parole piene d’amore. Michelle pubblica uno scatto che la immortala 20enne con la primogenita quando era solo una bambina. “Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia…sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te…è stupendo!!!! Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te…ti amo infinitamente. Mamma”, le scrive.

Anche Eros Ramazzotti regala un post alla figlia primogenita

Il cantante 59enne condivide sul social uno scatto di Aurora col pancione e commenta: “26 anni d’Amore. Auguri cucciola mia”. Tra poco lei lo renderà nonno e lui è emozionatissimo.