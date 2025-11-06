''Auguri amore'': Cristian Totti compie 20 anni, la fidanzata gli porta la torta, guarda

Melissa Monti con look casual, raggiante, consegna il dolce con le candeline accese al festeggiato

L’attrice e imprenditrice 20enne è legata al primogenito di Ilary Blasi e Francesco dal 2022

Look, casual, polo in maglia a righe e pantaloni scuri sotto, consegna il dolce al festeggiato. Cristian Totti compie 20 anni, celebra nella sua grande villa all’Eur con pochi amici. La fidanzata gli porta raggiante la torta. “Auguri amore”, scrive Melissa Monti sul social. A condividere il video è sua sorella Martina, anche lei alla cena che il primogenito di Ilary Blasi e Francesco ha organizzato tra le mura domestiche.

''Auguri amore'': Cristian Totti compie 20 anni, la fidanzata gli porta la torta

Cristian riunisce le persone a lui più care e allo scoccare della mezzanotte festeggia il compleanno: inizia il suo 6 novembre da ventenne accanto alla ragazza sua coetanea (ha compiuto 20 anni il 30 aprile scorso) con cui vive una bella storia d’amore sin dal 2022. I due si scambiano un dolcissimo bacio.

Melissa Monti con look casual, raggiante, consegna il dolce con le candeline accese al festeggiato

Il ragazzo spegne le candeline ed esprime un desiderio

Melissa, attrice e imprenditrice, è ormai entrata a far parte della famiglia allargata del suo ragazzo. E’ presente in tutte le ricorrenze che si susseguono in casa Totti.

I due si scambiano un dolcissimo bacio

La Monti ha costruito un ottimo rapporto sia con Ilary e il compagno Bastian Muller, sia con papà Francesco e Noemi Bocchi, la donna arrivata nella sua vita dopo la Blasi.