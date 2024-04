''Cristiano Iovino aggredito da 6 persone scese da un van'': il presunto amante di Ilary Blasi sarebbe stato picchiato a Milano, il racconto

E’ il ‘ragazzo del caffè’, il personal trainer chiamato a testimoniare in aula da Francesco Totti

Il 37enne avrebbe rifiutato di essere portato in ospedale e non avrebbe ancora presentato denuncia

Per tutti è il ‘ragazzo del caffè’, quello di cui si è parlato lungamente nei mesi scorsi, chiamato a testimoniare in aula da Francesco Totti nel processo che lo vede opposto all’ex moglie nella causa di divorzio. “Cristiano Iovino aggredito da 6 persone scese da un van”, titola il Corriere della Sera. I media vanno ancora una volta a nozze, la notizia fa scalpore e si amplifica immediatamente in Rete. Il presunto amante di Ilary Blasi sarebbe stato picchiato a Milano. Stando a quanto trapela il 37enne avrebbe rifiutato di essere portato in ospedale e non avrebbe ancora presentato denuncia.

“Una misteriosa aggressione. Un van che si ferma lungo una strada in zona Portello, a Milano. E da cui scendono in cinque o sei. Puntano dritto su una persona che sta facendo rientro a casa. Lo accerchiano e lo colpiscono, prima di allontanarsi. Senza prendergli nulla”, scrive il quotidiano di via Solferino.

E ancora: “L’episodio risale alle 3.30 di lunedì 22 aprile. A intervenire sono un’ambulanza del 118, che medica sul posto Iovino che rifiuta di essere accompagnato in ospedale, e i carabinieri del Radiomobile e della stazione Moscova. Il 37enne, al momento, non avrebbe ancora presentato denuncia per l’aggressione”.

Iovino rimane in rigoroso silenzio sull’aggressione. Gli organi di informazione parlano di un vero giallo riguardo alla faccenda. Tutti si interrogano: perché sarebbe stato malmenato? Cristiano ha forse pestato i piedi a qualcuno?. La Blasi in Unica, il docufilm sulla fine del suo matrimonio, aveva detto: “Questo ragazzo faceva una vita particolare e ci incuriosiva, ma lo abbiamo visto solo per 40 minuti a casa sua, che era vicina alla stazione dalla quale avremmo dovuto prendere il treno”. Lui ha poi smentito la ricostruzione della conduttrice sulle pagine de Il Messaggero, parlando di una vera e propria frequentazione.