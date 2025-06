Accanto a lei, oltre a tantissimi amici, le adorate Donatella, la minore nata nel 1993, e Maria Teresa, classe 1986

Sulla sua torta a due piani tutta panna c’è scritto: “More sexy than even”, ossia “Più sexy che mai”

Sceglie una location da urlo sull’isola che ama e dove è spesso in vacanza per celebrare un compleanno importantissimo a cifra tonda. La showgirl Cristina Buccino festeggia 40 anni a Ibiza con le sorelle. Accanto a lei, oltre a tantissimi amici, le adorate Donatella, la minore nata nel 1993, e Maria Teresa, classe 1986. Le immagini della maestosa festa in Spagna, alle Baleari, le condivide, insieme agli ospiti sul social.

La showgirl Cristina Buccino festeggia 40 anni a Ibiza con le sorelle: le immagini della maestosa festa in Spagna

Cristina indossa un corpetto argento tutto pailettes che enfatizza le sue forme al meglio, sotto una gonna aderente nera. Abbronzata, con il make up perfetto e i capelli sciolti portati con la riga di lato, sorride entusiasta.

Accanto a lei, oltre a tantissimi amici, le adorate Donatella, la minore nata nel 1993, e Maria Teresa, classe 1986

Sulla sua torta a due piani tutta panna c’è scritto: “More sexy than even”, ossia “Più sexy che mai”

All’aperto un’immensa tavolata attende i suoi invitati: sopra fiori bianchi e tantissime candele, per rendere l’atmosfera romantica. Tutto è stato organizzato in una meravigliosa villa affittata per l’occasione da Catello, concierge di Casa Palma, che lei nelle sue IG Stories ringrazia fortemente per avere avuto il party dei suoi sogni.

Spegne le candeline sul dolce davanti ai suoi tanti ospiti

La Buccino sorride raggiante. Si scatena insieme agli altri, grazie alla musica del dj: la festa va avanti fino a tarda notte. Poi arriva il momento della torta di questo 16 giugno speciale. Sul dolce a due piani tutta panna, con la crema di cioccolato c’è scritto: “More sexy than even”, ossia “Più sexy che mai”. E a vederla sembra davvero così.