''Non è uno scherzo'': Cristina Marino va al supermercato ''senza vergogna'' con la faccia impiastricciata dalla figlia, guarda

Lo dice subito nelle Stories, condividendo il suo breve video. “Non è uno scherzo”, sottolinea sorridendo. Cristina Marino va al supermercato “senza vergogna” con la faccia impiastricciata dalla figlia. La 34enne fa la spesa così e lo documenta attraverso il suo profilo social: è tutta ‘colpa’ o merito della primogenita avuta dal marito Luca Argentero, Nina Speranza, di 5 anni. Noè Roberto, il secondogenito venuto al mondo il 17 febbraio 2023, è ancora troppo piccolo per giocare col make up sul volto della mamma.

Con Halloween alle porte la bimba ha dato il meglio della sua creatività. Cristina l’ha lasciata fare e, pur dovendo andare di corsa a comprare qualcosa da mettere sotto i denti, ha pensato bene di non togliere il capolavoro della piccola dalla faccia. Da genitore attento, ha deciso di farsi vedere da tutti così, anche via Instagram, in parte esaltando, con un pizzico di orgoglio, la bravura della figlia, che ama stimolare insieme al marito, sempre. Anche in questo caso.

La 34enne fa la spesa così: tutta ‘colpa’ o merito della primogenita Nina Speranza di 5 anni

C’è chi per Halloween sceglie trucchi da urlo e chi si affida alle piccole mani di un’artista in erba. Il risultato è assolutamente irresistibile. E’ un piccolo gesto che racconta tanto di Cristina: la leggerezza di prendersi poco sul serio, l’amore che nasconde dietro un make up fantasioso e la magia di lasciarsi guidare dallo sguardo dei suoi bambini. Parla soprattutto di complicità tra mamma e figlia e la voglia di ridere insieme.