La 53enne, ora opinionista al reality, lo svela nel documentario Mediaset Grande Fratello - L’inizio

Prima vincitrice dello show, trionfatrice dell’ultima Isola dei Famosi, iniziò la storia d’amore dopo 5 giorni

Cristina Plevani si racconta nel documentario Mediaset Grande Fratello - L’inizio. La 53enne, vincitrice della prima edizione del reality, ultima trionfatrice dell’Isola dei Famosi, ora opinionista del programma, parla del sesso con Pietro Taricone al GF. “L’abbiamo fatto anche in piscina”, confessa e svela perché si è concessa.

"L'abbiamo fatto anche in piscina": Cristina Plevani parla del sesso con Pietro Taricone al GF e svela perché si è concessa

La storia d’amore co ‘O Guerriero, scomparso tragicamente in un incidente di paracadutismo il 29 giugno 2010, a soli 35 anni, è iniziata dopo soli cinque giorni nella Casa. Gli ascolti volarono ancora maggiormente, ma la liaison fece pure scandalo. “Non so ricordarti come siamo arrivati dietro a quella tenda e a quel divano - ricorda Cristina - Tutti erano già dormire, era il quinto giorno. Ho fatto parlare tutta Italia. Prima fu costruita una capanna, poi andammo sotto il tavolo”.

“L'abbiamo fatto anche in piscina, parlavo con Roberta (Beta, ndr) nel frattempo: tutte le cartucce le ho spese lì”, aggiunge la Plevani col sorriso sulle labbra. “Con la testa di oggi quelle cose non le farei, anche se oggi sono molto più dura e chiusa di 25 anni fa”, sottolinea ancora l’insegnante di nuoto, ex bagnina, nata a Iseo.

La 53enne, ora opinionista al reality, lo svela nel documentario Mediaset Grande Fratello - L’inizio

Cristina spiega il motivo per cui accettò di darsi a Pietro: “Io mi concedevo al sesso, ma sapevo che lui nel frattempo aveva interesse per qualcun'altra: pensavo che così lui sarebbe rimasto con me. Marina (La Rosa, ndr) aveva sensualità, aveva una mezza voce con la quale incantava gli uomini”. E conclude: “Fuori da quella Casa mi sono vista come una succube che non reagiva, spero però che non mi abbiano votato solo perché ero sedotta e abbandonata: tuttavia, sicuramente questo mi ha aiutato a farmi arrivare in fondo. E, una volta rimasti in tre, volevo vincere io. Peccato solo per il vestito, era veramente brutto…".