L'ex di Belen e padre di sua figlia Antonino Spinalbese pubblica una rara foto con la fidanzata: guarda

Sono sempre legatissimi. Antonino Spinalbese, ex di Belen, da cui ha avuto Luna Marì, 4 anni, pubblica una rara foto in cui è in coppia con la fidanzata. L’ex gieffino, tornato a fare il parrucchiere da Coppola, è ancora fidanzato con la ‘sosia’ dell’argentina 41enne. “Signora Foti”, scrive l’hair stylist 30enne parlando di Ainhoa Foti Rodriguez, famosa tatuatrice di Milano.

Nello scatto condiviso su Instagram Antonino e la ragazza, classe 1998, sono super casual. Lei indossa jeans, canottiera aderente bianca e sopra un trench beige, sotto stivali chiari. Porta i capelli legati e mostra il suo bel volto. Spinalbese ha pantaloni in denim, t-shirt white, sopra un gilet in maglia sempre beige e una giacca brown. Nello scatto la coppia sempre pronta per una pubblicità di un brand di abbigliamento.

Ainhoa, che ha pure lo stesso cognome di Belen, vive a Milano dal 2017. In passato ha fatto la modella, ma ora ha scelto di tatuare, l’arte che ama. Lavora a Milano da Sir. Edward Studio. Antonino si è fatto disegnare molti tattoo da lei. I due sono usciti allo scoperto nel 2024, poi c’è stata una crisi e sembrava tutto finito, ma, evidentemente l’amore ha trionfato: hanno azzerato le divergenze e vivono la loro relazione sentimentale serenamente.