Finisce un’epoca! Pamela Anderson dice addio al biondo: il suo nuovo look alle sfilate di Parigi sorprende tutti, foto

La diva 58enne si è fatta cambiare colore e stile di capelli da un hair-stylist francese

Alle sfilate di Parigi si è presentata con un taglio più scomposto e la chioma color rame

Per decenni è stata una delle bionde più riconoscibili di Hollywood e nello showbiz mondiale

Finisce un’epoca: Pamela Anderson non è più bionda!



L’attrice canadese, 58 anni, è stata per decenni una delle bionde più riconoscibili del mondo dello spettacolo in tutto il mondo. Tante le sfumature che ha sfoggiato nel tempo: champagne, platino, miele, fino al caramello chiaro.

Ora però la diva internazionale, lanciata negli anni ’90 grazie al ruolo di C.J. Parker nella serie tv sui bagnini californiani “Baywatch”, sembra aver chiuso quel capitolo: è diventata rossa. Sfumatura rame.

Pamela Anderson, 58 anni, mostra il suo nuovo look dopo aver cambiato acconciatura: addio al suo iconico capello biondo, ora è rossa

Il nuovo colore, abbinato a un taglio più scomposto, è stato sfoggiato alle sfilate della Parigi Fashion Week, in scena in questi giorni dopo quelle di Milano. Rientra nel percorso di trasformazioni con cui Anderson negli ultimi anni ha riscritto la propria immagine.

Tutto era iniziato nel 2023, quando a sorpresa, sempre alla Paris Fashion Week, si era presentata senza un filo di trucco sul viso, una scelta che aveva fatto discutere.

“So di non aver risolto la pace nel mondo, ma sto facendo una dichiarazione”, raccontò allora, seduta in prima fila alle sfilate di The Row e Vivienne Westwood.

“Ho pensato: lo faccio per tutte le ragazze là fuori […] Di questi tempi, sappiamo ancora davvero che aspetto ha un volto? Ecco com’è”, aveva aggiunto.

Pamela alle sfilate della Parigi Fashion Week con il suo nuovo look

Da allora la star ha continuato a vivere per lo più senza make-up, rilanciando anche Sonsie Skin, marchio di skincare vegano di cui ha annunciato la rifondazione lo scorso anno. Adesso sembra dire addio anche alla decolorazione.

Una persona vicina all’attrice spiega che la scelta del rosso è stata ispirata alle attrici svedesi Gunnel Lindblom e Bibi Andersson. Sono questi i riferimenti che Pamela ha portato al parrucchiere parigino John Nollet, che ha firmato la trasformazione.

Un cambiamento che ha anche un obiettivo preciso: prepararsi al suo prossimo ruolo accanto a Steve Coogan nel debutto alla regia di Michael Cera, “Love Is Not the Answer”.

E chissà che non c’entrino anche i sentimenti: dopo anni di alti e bassi sentimentali si dice infatti che Pam abbia ritrovato stabilità affettiva con il collega Liam Neeson.