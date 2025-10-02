''Ad oggi c’è un danno, sono stata vittima'': Alessia Fabiani racconta del ritocco estetico che le ha alterato il labbro superiore

L’attrice e showgirl 48enne tanti anni fa si fece iniettare un filler per rimediare a un incidente

Il medico però non le disse che si trattava di un prodotto non riassorbibile

Molto spesso le persone le chiedono cosa abbia fatto perché vedono il suo labbro ‘gonfio’

Oggi continua a fare trattamenti per cercare di eliminare l’inestetismo che ne è conseguito

In tv ha spiegato di non volersi operare e di stare facendo dei laser

Alessia Fabiani ha spiegato che il suo labbro “gonfio” è in realtà la conseguenza di un ritocco estetico andato male.

La showgirl e attrice 48enne – che ha raggiunto la fama a cavallo tra gli anni ’90 e 2000 grazie al ruolo di Letterina nel programma tv ‘Passaparola’ per poi diventare un volto tv familiare – ha ricostruito quanto le è accaduto ormai molti anni fa nel programma di Caterina Balivo ‘La Volta Buona’.

Ha fatto sapere che a seguito di un incidente voleva tornare ad avere un sorriso armonico, ma qualcosa è andato storto.

Alessia Fabiani, 48 anni, spiega a "La Volta Buona" che il suo labbro "gonfio" è il risultato di un trattamento estetico di molti anni fa che purtroppo ha lasciato conseguenze

“Avevo avuto un incidente con il motorino quando ero piccolina e avevo un’asimmetria nel labbro. Era più sottile, quando sorridevo il sorriso non era armonico”, ha spiegato.

Così un medico probabilmente poco scrupoloso le ha iniettato un filler senza però dirle che non era riassorbibile.

“Da questo lato è rimasto questo materiale che mi hanno messo dentro, un filler. Ma sono stata una vittima perché non mi avevano detto che non sarebbe stato riassorbibile. Io ho fatto a mia insaputa una sorta di silicone, si chiamava acido metacrilato”, ha aggiunto.

Le capita spesso che le chiedano cosa sia successo alle sue labbra, che appaiono in qualche modo “gonfie”. Lei sta cercando di eliminare i residui di quel ritocco, ma ci vuole tempo anche perché preferisce evitare il bisturi.

Alessia vorrebbe eliminare il residuo di quel filler, ma senza un intervento col bisturi è difficile e lungo

“Quando oggi mi dicono ‘Ma che hai fatto? Hai labbra gonfie’, purtroppo il mio gonfiore è un residuo di quello che io sto cercando di togliere col tempo, non facendo però un vero e proprio intervento, perché dovrei proprio tagliare per togliere questo residuo”, ha proseguito.

Quindi Alessia – che oggi è mamma di due bellissimi gemelli di 13 anni, Kim e Keira – ha messo in guardia tutti i frequentatori di studi di medicina e chirurgia estetica: “Ad oggi c’è un danno e il mio vuole essere un monito a tutte le ragazze e donne di informarsi su quale prodotto si sta iniettando, con un’etichetta che rilasci il nome del prodotto”.

“Si può risolvere ma sono molto spaventata. Sono un po’ ago-fobica e ho paura della chirurgia estetica. Quindi sto facendo un laser che si chiama CO2”, ha concluso.