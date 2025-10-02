La figlia 18enne di Bianca Balti, Matilde Lucidi, debutta come modella ad altissimo livello alla Parigi Fashion Week: in passerella per Dior! Foto

La giovane ha sfilato per la nota Maison francese al suo debutto come modella

E’ un ingresso nel mondo della moda dalla porta principale che molti sognerebbero

Maggiorenne dallo scorso giugno, sta seguendo le orme della mamma

Matilde Lucidi, figlia appena 18enne di Bianca Balti, debutta come modella alla Settimana della Moda di Parigi e lo fa entrando dall’ingresso principale del mondo della moda: sulla passerella nientemeno che di Dior!

Nuova promessa delle passerelle internazionali, è diventata maggiorenne lo scorso giugno. Figlia della Balti e del suo ex marito Christian Lucidi, fotografo, Matilde ha catturato subito l’attenzione durante la sfilata Primavera-Estate 2026 della Maison francese, dimostrando eleganza e sicurezza nonostante fosse la sua prima esperienza professionale sul catwalk.

Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, debutta a 18 anni sulle passerelle della Parigi Fashion Week nientemeno che per Dior

Essere figlia di Bianca Balti le conferisce un’eredità importante nel fashion system. “Essere figlia di mia madre significa che le aspettative sono alte, ma ho sempre sentito che la moda facesse parte di me”, ha raccontato recentemente. La somiglianza c’è ma non è così evidente. Alcuni osservatori hanno notato anche un richiamo a Emily Ratajkowski, con cui condivide lo sguardo intenso, i capelli bruni e il broncio tipico delle top model.

Matilde dietro le quinte alla Paris Fashion Week

Cresciuta tra l’Italia e Parigi – dove ha vissuto a lungo con il padre– si è trasferita con la madre e la sorella minore in California da qualche anno. Matilde ha coltivato fin da giovane la passione per la moda. Attraverso i social network, dove figura come Bambi, pubblica scatti e pose che mostrano naturalezza davanti all’obiettivo e consapevolezza della propria immagine.

Al trucco

Il debutto a Parigi la colloca sulle orme di mamma Bianca, che nel 2010 aveva sfilato proprio per Dior. Sotto ad un post condiviso dalla giovane per celebrare il debutto, è stata proprio sua mamma a commentare entusiasta: “The sky is the limit”. Ovvero: “Il limite è il cielo”.