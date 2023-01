Dalila Di Lazzaro rivela: ''Allettata per 11 anni, non mi alzavo neanche per lavarmi''

L’attrice ha raccontato il suo calvario con il dolore cronico ospite di ‘Domenica In’

Ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco: è rimasta a letto per oltre un decennio

Dalila Di Lazzaro, uno dei volti più belli del cinema e della tv italiana del secolo scorso, è tornata in televisione per un’intervista a ‘Domenica In’, dove ha parlato del suo calvario. E’ stata infatti coinvolta in un incidente in motorino che le ha rovinato per sempre la vita. Non è più tornata la stessa e ha passato addirittura 11 anni ferma a letto senza alzarsi neppure per lavarsi.

Dalila Di Lazzaro, 69 anni, è tornata a parlare del suo calvario in tv

“Venticinque anni fa ho chiuso i giochi. I medici non mi hanno creduto. Non so per quale motivo, ma non mi hanno creduto e questa è una cosa gravissima perché all’epoca non parlavano del dolore cronico e questa è una cosa terribile”, ha detto rivolgendosi alla Venier.

La 69enne, che è ancora una bellissima donna, ha aggiunto: “Io mi ero rotta l’atlante, in modo non scomposto. Non mi hanno fatto una lastra importante, che si vede solo dalla bocca. Continuavano a farmi lastre dal collo in giù. Sono rimasta a letto ferma per 11 anni. Senza mai, mai, mai alzarmi. Neanche per lavarmi. Mangiavo stesa”.

Dalila ospite di Mara Venier a 'Domenica In'

A questo punto è intervenuta la stessa Mara: “Quando ti venivo a trovare a casa ormai ti trovavo sempre o a letto o sul divano. Ti chiedo da almeno tre anni di venirmi a trovare qui a ‘Domenica In’ ma mi dicevi: ‘Non ce la faccio, non riesco a prendere un treno o un aereo’. Per questo sono tanto felice di vederti qui oggi”.

Dalila ha concluso: “Purtroppo non è finita. Io vorrei non avere la pietà della gente. Io sono combattiva, forte, voglio aiutare migliaia di persone che lottano contro il dolore cronico. Con la mia forza, vorrei portare avanti questo problema”.