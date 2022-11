Daniele Dal Moro portato via in ambulanza dal GF Vip, ricoverato d’urgenza

Il concorrente del reality ha avuto un forte malore nella Casa

Ora dovrebbe riposare il più possibile, ma non è riuscito a non litigare col coinquilino Edoardo

Uno dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’ è stato portato via in ambulanza dalla Casa e ricoverato d’urgenza in ospedale. Dopo una notte in bianco e le cure dei medici, è rientrato a Cinecittà per il serale di lunedì. Poco dopo la puntata però ha avuto un litigio con un coinquilino e ha confessato cosa gli è accaduto. Daniele Dal Moro spiegando che non dovrebbe alterarsi per tutelare la sua salute, ha affermato: “Allora non mi fate arrabbiare. Io non dovrei nemmeno alterarmi, perché ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale. Ed è venuta anche l’ambulanza”.

Daniele Del Moro, 32 anni, litiga con Edoardo Donnamaria, anche se non dovrebbe arrabbiarsi dopo il malore

Daniele non è però riuscito a non scontrarsi con Edoardo Donnamaria, che riteneva un amico ma che, sostiene, gli avrebbe mancato di rispetto. Il 32enne veneto ha aggiunto: “L’unica persona che non dovrebbe incavolarsi sono io perché dovrei solo che stare tranquillo. Però certe cose mi stanno così sul cavolo che non ce la faccio a stare zitto”.

I due erano diventati amici, ma ora qualcosa sembra essersi rotto

Dal Moro, originario di Verona, ha già partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello (Nip), dove ha conosciuto e si è innamorato di Martina Nasoni. I due sono stati una coppia per qualche mese.