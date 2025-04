''Mangiavo mezza mela al giorno, sono arrivato a pesare 55 chili'': Davide Bonolis torna a parlare dei problemi passati con papà Paolo

Il 20enne racconta quando, a causa della mononucleosi, aumentò di peso per poi scendere repentinamente

Il calciatore della Kings League è alto 180 centimetri, era arrivato a pesare 103 chilogrammi

Lo aveva fatto già in un lungo post, ora torna a parlare dei problemi passati legati al suo peso con accanto papà Paolo. Lo fa nel podcast Doppio Passo. Davide Bonolis confessa: "Mangiavo mezza mela al giorno, sono arrivato a pesare 55 chili”.

Il calciatore 20enne della Kings League, l’unico figlio maschio avuto da mamma Sonia Bruganelli, a 12 anni è stato colpito da mononucleosi. In quel momento, a causa della patologia, ha dovuto interrompere con il calcio, la sua eterna passione. “Papà mi disse che non potevo giocare”, spiega. “Con la mononucleosi si ingrossa la milza e negli sport di contatto se prendi un colpo ti salta la milza... E poi so' caz*i veri”, gli fa eco il padre.

Davide, obbligatoriamente fermo, ha cominciato a mangiare. “La mononucleosi aveva danneggiato fegato e vie urinarie. In un anno ho preso 10, 15, 20 kg. E’ durata nove mesi. Quando è finita pesavo 100, 103 chili - rivela - Quando nonno è morto ho fatto uno switch mentale, ho iniziato a mangiare meno e ad allenarmi. Poi ho innescato il processo inverso, ho iniziato a non mangiare proprio. Mangiavo mezza mela al giorno e sono arrivato a pesare 55 chili per un metro e 80. Meno mangiavo, più sentivo la fame e più mi sentivo bene. Mi vedevo bellissimo. Riprendere muscoli è stato difficile. Se penso a questo percorso, non avrei la forza di rifarlo…”.

Ora sta bene, ha ripreso la forza e i muscoli, si allena regolarmente. Il famoso presentatore 63enne è molto fiero del ragazzo e commenta: “E’ una questione di volontà personale, di lettura di ciò che vorresti per te”. Davide aggiunge: “Pensare a mio nonno mi ha dato forza perché lui era appassionato di calcio e mi voleva vedere giocare, vedermi bene in salute. Quando è andato via ho voluto farlo anche per lui”.