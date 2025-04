Il gup di Roma ha preso la sua decisione: non avrebbe mai accettato la fine della relazione

Il pm aveva sollecitato una condanna ad 1 anno e 4 mesi nell'ambito di un processo col rito abbreviato.

Il gup di Roma ha preso la sua decisione. A quanto si apprende da Adnkronos, Lulù Selassiè è stata condannata a 1 anno e 8 mesi di carcere (pena sospesa, ossia una condanna che non viene eseguita immediatamente, ma viene condizionatamente sospesa per un periodo di tempo) per stalking all'ex Manuel Bortuzzo, conosciuto al GF: la 26enne non avrebbe mai accettato la fine della relazione col campione paralimpico di nuoto 25enne. Pur di rimanere con lui “minacciò l’ex di morte”.

''Minacciò l'ex di morte'': Lulù Selassiè condannata a 1 anno e 8 mesi di carcere per stalking all'ex Manuel Bortuzzo, conosciuto al GF

Il pm aveva sollecitato una condanna ad 1 anno e 4 mesi nell'ambito di un processo che si è svolto con il rito abbreviato. “Secondo l’accusa, la donna avrebbe perseguitato il campione di nuoto paralimpico, oggi presente in aula, fino a minacciarlo di morte”, si legge sulla nota dell’agenzia stampa.

La sedicente principessa, nonostante la storia con Manuel fosse finita, avrebbe iniziato ad avere, stando all’accusa, “atteggiamenti vessatori e aggressivi verso Bortuzzo che l’ha denunciata per atti persecutori”.

Il gup di Roma ha preso la sua decisione: non avrebbe mai accettato la fine della relazione con lo sportivo 25enne

I pm capitolini nel capo di imputazione avrebbero scritto che la ragazza avrebbe procurato al suo ex “uno stato d'ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione’’.