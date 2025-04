La 36enne parla del rapporto con l’imprenditore Giovanni Naldi, a cui è legata da fine 2020

Dall’ex Alberto Aquilani ha avuto Aurora, 14 anni il 18 aprile, e Diamante, 10 anni

Michela Quattrociocche torna al cinema, lasciato per fare la mamma. Dall’ex marito Alberto Aquilani ha avuto Aurora, 14 anni il 18 aprile, e Diamante, 10 anni. Sarà co-protagonista, con Gilles Rocca, della pellicola “L’ultima sfida”. A Grazia racconta la gioia per essere tornata a recitare e non solo. Parla del nuovo fidanzato, l’imprenditore Giovanni Naldi, a cui è legata dalla fine del 2020. “Non viviamo insieme, ci vediamo nei fine settimana, gli ho presentato le bambine dopo anni”, svela la 36enne.

''Non viviamo insieme, ci vediamo nel fine settimana, gli ho presentato le bambine dopo anni'': Michela Quattrociocche parla del nuovo fidanzato

Ha mantenuto un ottimo rapporto con l’uomo che aveva sposato. “Portare rancore non serve, soprattutto se ci sono di mezzo i figli. Io avrò sempre rispetto per lui come lui lo ha per me. I momenti belli non si cancellano. Rimarrà sempre una parte importante della mia vita”, dice Michela.

Nella sua vita è arrivato Giovanni. Tutto con lui è stato ponderato, con grande calma, soprattutto per non sconvolgere la vita delle sue figlie. La Quattrociocche confida com’è arrivata la sua “seconda possibilità”: “Lentamente, non viviamo insieme. E’ rispettoso della mia situazione, viviamo nello stesso quartiere e ci vediamo nel fine settimana. Gli ho presentato le bambine dopo due anni e mezzo. Dopo un rapporto importante non sarebbe stato possibile diversamente”. A lui piace avere accanto una donna emancipata, che riprende in mano il lavoro da attrice: “Spero di sì”.