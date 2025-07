''Decine di migliaia di euro al mese'': Sonia Grey rivela quanto guadagna con il suo profilo ‘hot’ e dove si è trasferita

La 56enne è passata da conduttrice per famiglie a icona sexy online

Oggi vive all’estero e i guadagni non sono affatto un problema…

Sonia Grey ha rivelato di guadagnare “decine di migliaia di euro al mese” grazie al suo profilo su una nota piattaforma social “hot”.

La 56enne, che è stata volto tv per anni di trasmissioni per famiglie come Unomattina, Mezzogiorno in Famiglia e Domenica In, oggi mostra il suo corpo sensuale su internet.

Al settimanale ‘DiPiù’ ha spiegato: “Oggi mostro il mio corpo a pagamento. Sì, ho una vita trasgressiva, libera da moralismi. Sono diventata una stella del web e ho anche cambiato il modo di apparire, di presentarmi al pubblico e so bene che molti si chiedono: ‘Ma è davvero Sonia Grey quella?’”.

Sonia Grey, 56 anni, da conduttrice per famiglie al sito sensuale online: la sua nuova vita

“Poso in modo sensuale, non c’è nulla di cui vergognarsi. Mostro un erotismo elegante, un po’ come i calendari degli anni Duemila”, ha aggiunto.

Si è trasferita all’estero e ad aiutarla a creare il materiale da pubblicare online c’è anche suo figlio Marco: “Si tratta di una vera e propria autoproduzione, giro anche dei video in cui parlo di sessualità. Non mostro solo le mie forme, c’è molto lavoro dietro”.

La bionda originaria di Rho ha spiegato di guadagnare "decine di migliaia di euro al mese"

Vive a Dubai e guadagna “qualche decina di migliaia di euro al mese, ma la cosa più importante è che mi sento libera di vivere la mia vita come voglio”.

Ha raccontato in poche parole come è arrivata a questa situazione: “A un certo punto, la mia carriera ha subìto un rallentamento: è arrivato mio figlio e ho scelto di dedicarmi completamente a lui. Poi ho dovuto affrontare la malattia di suo padre, mio marito, che purtroppo è scomparso nel 2016. Dopo un periodo di clausura e di tristezza, ho avuto la fortuna di incontrare il mio attuale compagno e ho ritrovato la voglia di vivere”.