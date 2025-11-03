Delia Duran incinta dopo 5 anni di tentativi: le immagini di quando l’ha scoperto e lo ha detto ad Alex Belli, guarda

La 37enne pubblica un reel in cui prima fa il test da sola e poi emozionata lo ripete e lo mostra al marito

Delia Duran è incinta dopo ben 5 anni di tentativi. La 37enne, dopo aver annunciato la gravidanza in tv, accanto al marito Alex Belli, pubblica su Instagram un reel in cui mostra le immagini di quando l’ha scoperto e lo ha detto al compagno di vita. Prima fa il test da sola, poi emozionata lo ripete per sicurezza e lo mostra al 42enne. Entrambi impazziscono di gioia: desideravano enormemente un bebè.

“Ci sono notizie che il cuore sogna di poter dire…e poi un giorno, dopo tanta strada, diventano realtà. Cinque anni di speranza, di silenzi, di lacrime nascoste e sorrisi forzati. Cinque anni a credere che, da qualche parte, un’anima stesse aspettando il momento giusto per raggiungerci. Oggi quel momento è arrivato. Dopo cinque anni di attesa, di forza, di amore che non ha mai smesso di credere… possiamo finalmente dirlo: aspettiamo un grande regalo della vita…”, scrive Delia in un post condiviso con Alex.

Delia nella prima parte del reel ha indosso un abito da sera nero. Mostra il test e urla: “Sono incinta!!!”. Il video è stato girato in estate. La Duran e Alex erano in barca insieme ad alcuni amici. Lei decide di fare un test di gravidanza: è positivo. Dopo la felicità iniziale con l’amica, fa un secondo test di conferma e mette al corrente Belli in cabina. E’ con la cagnolina Bella, un Volpino di Pomerania. Ad Alex dà la grande notizia: si abbracciano e si baciano commossi. L’attore si inginocchia e le prende la mano.

A Verissimo la coppia ha svelato le difficoltà del percorso. “Io e Delia lo abbiamo tanto cercato, tanto che a un certo punto abbiamo pensato di dover perdere le speranze e di doverci rivolgere alla fecondazione assistita. Avevamo già preso tutti i contatti con l’Humanitas per cominciare un percorso, peraltro abbastanza complicato. Eravamo rassegnati a entrare in quel binario”, ha raccontato Alex.

Quando tutto pareva perduto, è arrivata la cicogna. Delia ha svelato: “L’ho concepito in maniera naturale. Me ne sono accorta dopo due settimane di ritardo. Mi sentivo debole e stanca, così ho detto a lui che avrei fatto un test. A lui non ho fatto vedere il primo test, seppure era positivo, bensì il secondo tentativo: non volevo illuderlo. Dopo neanche dieci secondi il risultato era positivo. Sono saltata dalla felicità e sono corsa da lui”.